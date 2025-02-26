盧比歐：美國對台灣議題立場一貫 不會捨棄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）今天報導，美國國務卿盧比歐告訴福斯新聞頻道（FOX News），美國在台灣議題上有一貫的立場，不會捨棄。

根據彭博，盧比歐（Marco Rubio）並提到，美國已經讓太多產業落入中國手中，加徵關稅旨在幫助美國恢復國內產能，並降低對北京的依賴。

盧比歐日前受訪時已曾表示，美國對台灣的承諾一向清楚明確，多年來也透過多屆政府展現。「我們反對任何形式的脅迫或強行改變現狀。這一直是我們的政策，也將繼續是我們的政策」。

他當時說，美國並不尋求引發衝突，也不願看到衝突。但美國多年來的政策如六項保證及台灣關係法等，已經非常明確表達，美國反對任何透過武力、威脅或脅迫改變現狀的行為。

透過 Google News 追蹤中央社

他並強調，美國不會放棄支持台灣參與國際論壇，這些論壇中，中國不代表台灣的觀點及利益。

盧比歐上任後，美國國務院13日更新官網的美台關係現況，刪除美國長年來的立場「不支持台獨」，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。此外，新版內容支持台灣國際參與的語氣更強，還提到台灣與五角大廈的合作。（編輯：楊昭彥）1140226