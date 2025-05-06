美眾院通過友台法案 學者：從行政立法共識變具體行動

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（中央社記者楊堯茹台北6日電）美國眾議院通過「台灣保證實施法案」以及「台灣國際團結法案」。學者分析，美國立法與行政單位從共識變成action plan（具體行動），這對美國外交人員有推進作用；且與台交往限制已成美國對中談判重要籌碼，深具象徵意義。

美國聯邦眾議院5日口頭無異議通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），授權國務院定期檢視與台交往所自我施加的限制，並列出解除的計畫；並通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），新增聯大第2758號決議不涉台的論述。

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁和台灣大學政治系副教授陳世民受訪時指出，此次法案的通過，顯示美國立法單位與行政單位的意見有相當程度共識。

「台灣國際團結法案」要求美國在各國際組織中的代表，透過話語權、投票權及影響力，倡導這些組織抵抗中國試圖扭曲涉及台灣的決議、用詞、政策或程序等作為。

郭育仁分析，美方這次從共識變成是action plan（具體行動）。總統賴清德去年1月當選後不久，諾魯就以聯大第2758號決議為由做出外交轉向，「那是中國新一波法律戰的起始點」，美國很早意識到這點。

陳世民則說，法案還需經過參院同意和美國總統川普（Donald Trump）簽署，一旦成為法律，對美國外交人員會有相當大的推進作用；且美國需要團結西方國家採取行動抵制中國論述，尤其中國正以威脅利誘他國接受中國武統台灣的論調，「美國可採取領導角色支援台灣」。

至於「台灣保證實施法案」，郭育仁指出，取消或放寬交往限制已經講很久了，卡關之處在於台灣的國安會秘書長、外交部長以及國防部長能不能進入華府特區。

郭育仁認為，美國把「與台交往限制」當成對中談判的重要籌碼，若美中關係惡化到幾近撕破臉，美國將會完全解禁，美國國會等同做球給川普；此法案「非常具有象徵性意義」，實際上台灣三長「只差跨過那條河」進入特區，且直接溝通管道早已建立。

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2021年1月，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在卸任前夕宣布取消對台政策自我施加的限制，廢除所有與台交往準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往。

陳世民表示，蓬佩奧當時是以行政命令廢除準則，這次入法之後，未來政府除非修法，否則不能限制美國官員和台灣官員的互動層級。（編輯：萬淑彰）1140506