美國眾議院通過法案 強調聯大2758號決議未處理台灣代表權問題
（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）美國聯邦眾議院今天口頭無異議通過「台灣國際團結法案」，強調聯大第2758號決議並未處理台灣與台灣人民在聯合國的代表權問題，並要求美國運用影響力及話語權，抵抗北京在國際組織扭曲涉台決議的行為。
聯合國大會第2758號決議
決議全文：
大會決議
2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利
大會，
回顧聯合國憲章的原則，
考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，
承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一，
決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。
1971年10月25日，
第1976次全體會議
資料來源：聯合國
聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。
「台灣國際團結法案」明確指出，聯大第2758號決議承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也沒有在中國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。
法案要求美國在各國際組織中的代表，透過話語權、投票權及影響力，倡導這些組織抵抗中國試圖扭曲涉及台灣的決議、用詞、政策或程序等作為。
法案並鼓勵美國的盟友和夥伴在適當情況下，反對中國試圖破壞台灣邦交及與非邦交國的夥伴關係。
眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）於表決前呼籲國會同僚支持這項法案，並指出北京以系統性行動，試圖將台灣從國際舞台上抹除。
共和黨籍的馬斯特說，即便台灣在全球公共衛生、安全與經濟領域上都有重大貢獻，但中共透過恐嚇、賄賂與施壓手段，迫使各國與國際機構將台灣邊緣化，範圍涉及世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等。
馬斯特說：「幾乎沒有其他例子比中共扭曲聯大第2758號決議更能清楚顯示它的意圖。」
他說，中共正試圖重寫國際規則，以符合其政治敘事。這項法案將確保美國不會袖手旁觀，也明確告訴盟友與對手，美國不會讓涉及台灣地位或主權的謊言合法化。
美國法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。（編輯：盧映孜）1140506
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。