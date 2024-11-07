加拿大眾院通過挺台動議 反制中國曲解聯大2758號決議[影]
（中央社記者胡玉立多倫多6日專電）加拿大眾議院全會今天無異議通過挺台動議案。該案指出，眾議院將繼續支持台灣有意義參與國際組織，聯合國第2758號決議並未確立中華人民共和國對台主權，也未決定台灣未來或在聯合國機構、國際組織的參與。
這項挺台動議是由魁人政團（Bloc Québécois）聯邦眾議員佩龍 （Yves Perron）提出；佩龍是7月赴台參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會的2位加拿大國會議員之一。
佩龍在加拿大眾院全會提出動議時，首先向議長表示，各黨之間已針對此動議案進行協商，內容獲全體一致同意。
佩龍以法文宣讀動議指出，考慮到加拿大與台灣的經濟文化及民間交流關係日益密切且持續成長，雙邊貿易、投資、科技、教育、青年交流、產業、藝術、文化及原住民事務等領域合作，極富成效且符合加拿大外交政策，加拿大眾院議員將繼續與各地合作夥伴共同發聲，支持台灣有意義參與國際組織，如世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）。
聯合國大會第2758號決議
決議全文：
大會決議
2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利
大會，
回顧聯合國憲章的原則，
考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，
承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一，
決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。
1971年10月25日，
第1976次全體會議
資料來源：聯合國
此動議在眾院全會無異議通過，眾議員們紛紛熱烈鼓掌叫好。
佩龍後來在社群平台Youtube貼出眾院一致通過動議的錄影片段並寫道：「中國正在操縱2758號決議的含義，好將其在台灣領空和領海的軍事行動合法化。簡言之，中國國家主席習近平就是用它來支持他的恐嚇，聲稱台灣是他的。」
佩龍表示，「身為獨立主義者，我只能支持台灣面對獨裁政權要求合法自決的願望」。他也感謝魁人政團、加拿大與歐盟國家和世界上許多國家，一起強調中國對台灣既沒有主權也未控制台灣。（編輯：周永捷）1131107
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