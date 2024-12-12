捷克眾議院通過挺台動議 反對北京扭曲2758號決議
2024/12/12 20:15（12/12 20:44 更新）
（中央社記者劉郁葶布拉格12日專電）捷克眾議院外交事務委員會今日通過一項動議，主題為「中國對聯合國2758號決議的錯誤解釋與支持台灣參與國際組織」，受到跨黨派強力支持。
這項動議由「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC
）共同主席黛赫（Eva Decroix）領導，並獲得同為IPAC成員的外交事務委員會議員岡村勇人（Hayato Okamura）與蘭瑟德洛娃（Helena Langšádlová）的支持。
對華政策跨國議會聯盟（IPAC，Inter-Parliamentary Alliance on China）
- 多國國會議員為因應中國變局於2020年6月4日成立
- 包括美、歐、英、日、澳等多國超過百位國會議員加入
- 關注中國重要相關議題，如中共與解放軍動態、維族、西藏、香港與台海等
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這項動議旨在重申聯合國2758號決議
的原意與適用範圍，因北京一直利用該決議宣稱合法擁有台灣主權。此動議駁斥北京對2758號決議的扭曲解釋，並譴責中國在台灣周邊的軍事挑釁行為，同時呼籲歐盟與其成員國促進台灣有意義地參與國際組織。
1971年10月25日，
聯合國大會第2758號決議
決議全文：
大會決議
2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利
大會，
回顧聯合國憲章的原則，
考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，
承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一，
決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。
1971年10月25日，
第1976次全體會議
資料來源：聯合國
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這是第6個國會通過IPAC「2758倡議」的相關動議。
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今年7月，超過50位「對中政策跨國議會聯盟」成員在台北參與這項倡議的表決，其中包括IPAC共同主席黛赫。澳洲是該聯盟中第一個通過此類動議的國家，接著是荷蘭、歐洲議會、加拿大與英國。
黛赫在投票後表示，「這項動議表明，台灣的安全對維護以規則為基礎的國際體系至關重要。中國的軍事挑釁行為與試圖扭曲聯合國決議以符合其敘事的行為必須受到譴責，我為捷克議會今天在這個議題上表明立場感到自豪。」（編輯：唐佩君）1131212
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