本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／4年前不畏中國施壓訪台 捷克參議長維特齊：為民主國家發聲
首頁 / 政治

4年前不畏中國施壓訪台 捷克參議長維特齊：為民主國家發聲【專訪】

2024/12/10 21:51（12/10 22:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
捷克參議院議長維特齊11月28日受訪時說，他2020年訪台前受中國與捷克內部壓力，選擇訪台不僅是為台灣發聲，也是為捷克與全世界的民主國家發聲。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年12月10日
捷克參議院議長維特齊11月28日受訪時說，他2020年訪台前受中國與捷克內部壓力，選擇訪台不僅是為台灣發聲，也是為捷克與全世界的民主國家發聲。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年12月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉郁葶布拉格10日專電）捷克參議院議長維特齊近日接受中央社專訪時，回憶2020年台灣行。維特齊說，訪台前受中國與捷克內部壓力，但訪台不僅是為台灣發聲，也是為捷克與全世界的民主國家發聲。他期待有機會再次訪台。

2020年8月30日，維特齊（Miloš Vystrčil）率近90人訪問團來台，並受邀到立法院演說，是非邦交國議長中第一人。維特齊在演說時引美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）「我是柏林人」名言，以中文表示「我是台灣人」，表達對台灣人民的支持，引起熱烈迴響。

維特齊近日接受中央社記者專訪，回憶2020年的台灣行。維特齊說，那是他第一次訪問台灣，訪台前面臨來自中國與捷克內部反對壓力。

維特齊說起當時訪台契機，是為繼承捷克已故前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的計畫。

柯佳洛原計劃在2020年2月訪台，卻在出發前因心臟病猝逝。柯佳洛訪台前收到來自中國大使館的恐嚇信，信件由捷克總統府轉交，當時的總統為親中的齊曼（Milos Zeman）。

捷克參議院議長維特齊2020年9月1日到立法院參訪並發表演說，是非邦交國議長中第一人。（中央社檔案照片）
捷克參議院議長維特齊2020年9月1日到立法院參訪並發表演說，是非邦交國議長中第一人。（中央社檔案照片）

維特齊接手訪台計畫後，也成為中國施壓目標。駐布拉格的中國大使館接觸維特齊並反對他訪台，時任中國外交部長王毅甚至在維特齊決定成行後，對他發出警告。

維特齊提到，當時捷克外交部曾試圖勸阻他訪問台灣，強調此行的敏感性，也有前任捷克官員建議他放棄計畫。

維特齊說，他選擇在1989年絲絨革命後參政，就是希望不再過那種必須屈服和低頭的生活。他指出：「如果不訪問台灣，就等於再次低頭妥協，這對我來說是無法接受的。」

維特齊強調：「所以我必須去台灣，因為這不僅對台灣重要，對我們也很重要。這樣我們才能意識到，我們可以昂首挺胸，獨立做出決定。今天，沒有人能像1989年之前那樣告訴我們：『什麼可以做，什麼不可以做』。」

維特齊說：「我準備前往台灣時，確實感受到巨大的壓力，但這是一次意義深遠的決定。」他訪台時，獲得來自歐洲聯盟多國，包括斯洛伐克、法國與德國，還有來自美國的支持，讓他更堅定立場。

他強調，那次訪問不僅是為台灣發聲，更是為自己、為全世界的民主國家發聲。

影片來源：中央社

對台北101大樓印象深刻 期待再次訪台

維特齊率團訪問台灣期間，儘管正值疫情，幾乎只待在飯店和開會場所，難以充分體驗台灣各地風光，他仍對台灣的創新氛圍印象深刻。

當參觀台北101時，維特齊驚豔於這棟建築結合物理與工程技術展現的創新。他說：「台北101建築不僅能抵抗強風和地震，還有一個660公噸重的巨大阻尼器，用於穩定大樓，這真是了不起的工程。這是一項令人驚嘆的創舉！」

維特齊表示，這棟建築表面看似簡單，背後是個大學問，令人嘆為觀止。他說：「我提到這個例子，正是因為它展現台灣的創新精神，也顯示出這片土地的強大實力。」

他回憶，當時妻子陪他出訪台灣，「我妻子平時很少陪我出差，但那次她特意同行，因為她想支持我」。

維特齊說：「當時的決定並不容易，但我們都認為台灣是個很有意思的地方。我妻子還看到一些台灣的自然美景，這些是我沒機會親眼看到的。」

談及是否可能再次訪問台灣，維特齊表示：「我很希望再次訪問台灣，但目前尚未確定具體日期。」

維特齊說，訪問需要詳細的準備，因為訪問總是伴隨著期待，並且需要共同努力來滿足這些期待。「感謝台灣多次向我發出邀請。我非常珍視這些邀請，並真誠希望再次訪台。」（編輯：陳妍君）1131210

#中國
#王毅
#中國大使館
#台北市
#台灣
#捷克
#台北101大樓
#柯佳洛
#捷克參議院
#維特齊
延伸閱讀
專訪／談台捷關係進展 維特齊：民主聯盟需具體成果支撐2020年專訪／遭王毅恫嚇 維特齊：我害怕但勇敢訪台捷克參議長維特齊：歐洲需慎對非民主國依賴歐盟官員：參院議長維特齊訪台 讓捷克人腰桿挺得更直助台廠練兵 台灣首座IC設計海外基地落腳捷克布拉格
維特齊
捷克公元兩千論壇開幕晚會 蔡英文與維特齊互動密切
柯佳洛
外交部：蔡英文訪捷克法國比利時 深化台歐關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：