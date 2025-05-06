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美眾議院無異議通過台灣保證實施法案 與台互動不設限
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美眾議院無異議通過台灣保證實施法案 與台互動不設限

2025/5/6 07:42（5/6 08:46 更新）
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圖為中華民國和美國國旗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）美國聯邦眾議院今天口頭無異議通過「台灣保證實施法案」，授權國務院定期檢視與台交往所自我施加的限制，並列出解除的計畫。法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。

眾議院下午開始辯論並表決數項法案，包括「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）及「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）2項友台法案。

美國現行法律要求國務院就「對台交往準則」進行一次性審查，並向國會報告審查結果。今天表決的「台灣保證實施法案」可說是2020年「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）的強化版，要求國務院必須定期審查對台交往準則後向國會報告，及提出解除自我限制的計畫。

美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」。

2021年1月，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於卸任前夕宣布取消對台政策自我施加的限制，廢除所有與台交往準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處與台官員會晤。

如今曾提出數項挺台法案的盧比歐（Marco Rubio）掌國務院，外界高度關注美方自我設限的去留。

法案並鼓勵美國的盟友和夥伴在適當情況下，反對中國試圖破壞台灣邦交及與非邦交國的夥伴關係。

眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）於口頭表決前表示，如果要反制中共取代美國全球領導地位的野心，就必須祭出清晰的態度，而這要從堅定與台灣同一陣線開始做起。美國必須深化與台灣在經濟、安全與外交上的合作，並且以透明的方式進行。

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馬斯特接著把矛頭轉向前朝，抨擊在拜登（Joe Biden）政府領導下，國務院經常因為拘泥於過時、自我設限的規定與官僚障礙，限制美台交流，導致這段關鍵夥伴關係在當前最需要團結與力量之時變得脆弱，這令人無法接受。

他說，「台灣保證法」2020年獲得兩黨支持下通過，「但當今的局勢更加嚴峻」。因此，這項法案對原有法律進行更新與強化，確保美國對台政策反映當前的戰略現實，「而不是昔日的猶豫不決」。（編輯：張芷瑄）1140506

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美國聯邦眾議院5日口頭無通過「台灣保證實施法案」，授權國務院定期檢視與台交往所自我施加的限制，並列出解除的計畫。圖為美國國會大廈。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年5月6日
美國聯邦眾議院5日口頭無通過「台灣保證實施法案」，授權國務院定期檢視與台交往所自我施加的限制，並列出解除的計畫。圖為美國國會大廈。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年5月6日
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