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潮州賽神蝦冠軍重302公克 長50公分

2025/5/17 18:45（5/17 19:01 更新）
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屏東潮州鎮公所「賽神蝦」比賽17日登場，公蝦冠軍重量302公克、長50公分。中央社記者李卉婷攝 114年5月17日
屏東潮州鎮公所「賽神蝦」比賽17日登場，公蝦冠軍重量302公克、長50公分。中央社記者李卉婷攝 114年5月17日
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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東潮州鎮公所「賽神蝦」今天登場，冠軍公蝦重量達302公克，還有青農拿下母蝦及混合組雙冠軍；潮州鎮公所表示，參賽者有年輕化趨勢，帶動產業發展。

邁入第7年的「賽神蝦」賽事，今年共有41組報名參加，比賽分為公蝦、母蝦及混合組，評分標準以重量為主。今年冠軍母蝦以178公克勝出，得主是首次參加的33歲青農陳雅馨，同時她也奪下混合組冠軍。

陳雅馨說，已經觀望好幾年，今年就想說來參加看看，認為養蝦的秘訣就在養池氧氣要多打，不要省電費，增加氧量，有助於蝦子成長。

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另外，參賽者孫葦婷以302公克、長約50公分的公蝦報名參賽，奪得這次公蝦組冠軍。孫葦婷說，她與先生養殖泰國蝦約5、6年，平時勤餵飼料，每天平均會餵3至4次，這樣能幫助蝦子長大，今年能得冠軍，實在太開心了。

潮州鎮公所主祕王建元指出，年初幾波寒流使導致蝦子長不大，今年重量均沒有破紀錄，但參賽者有年輕化趨勢，可見賽神蝦不僅能帶動地方泰國蝦產業發展，也能鼓勵青年返鄉。（編輯：張銘坤）1140517

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