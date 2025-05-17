又是偷閱政治禁書 中國退休金融企業高層被開除黨籍

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（中央社台北17日電）中共當局昨天通報，已退休的前中國金融企業高層趙小凡涉多項違規，被開除黨籍。他除了受賄，還被指「攜帶有嚴重政治問題的書籍入境並私藏閱看」。

前中信保誠人壽保險有限公司黨委書記、總經理趙小凡，2024年11月15日被查落馬。

中共中央紀委國家監委網站16日通報，經查趙小凡「攜帶有嚴重政治問題的書籍入境並私藏閱看」；與他人串供並轉移、隱匿證據，對抗審查；搞權權交易，長期借用他人帳戶炒股，違規經商辦企業並持有非上市公司股份，利用職權為特定關係人謀取利益；大搞權錢交易，非法收受巨額財物等。

61歲的趙小凡曾任中信實業銀行副行長，2017年至2020年擔任中信保誠人壽保險有限公司執行董事、總經理、黨委書記，去年4月退休，同年11月被查。

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有分析說，近年來被通報私自閱看政治禁書的中共官員越來越多，例如前中國銀行董事長劉連舸、前國家開發銀行副行長周清玉、前浙江省副省長朱從玖、前北京市國資委主任張貴林、前光大集團黨委書記兼董事長唐雙寧、前中國工商銀行前副行長張紅力等。

有海外華文媒體引述分析說，落馬官員被曝閱看境外書刊的現象逐漸增多，說明官員不相信中共的宣傳，同時可能也想了解中共內鬥的情況，所以想要看看海外流傳的消息，擇機而動。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140517