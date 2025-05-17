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網傳歐陽娜娜被禁入境台灣 陸委會：不實訊息

2025/5/17 19:08
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（中央社記者李雅雯台北17日電）網轉影片稱藝人歐陽娜娜因為發布武統言論，遭台灣當局取消國籍終生不得入境，陸委會今天澄清，影片內容虛假不實、惡意偽造，意圖破壞民眾對政府的信任。

社群平台YouTube轉傳標題「歐陽娜娜發布武統言論！台灣當局宣布取消其中華民國國籍終生不得入境台灣」影片，截至17日下午6時，累計觀看次數14.6萬次。

影片旁白稱，歐陽娜娜由於在中國大陸軍演期間轉發武統台灣的言論與圖卡，政府單位給予註銷中華民國國籍與戶籍、永久剝奪在台政治權利等處分，限期30日內完成遷出登記，未來不得入境台灣。

大陸委員會（陸委會）17日透過臉書專頁澄清，這支影片內容虛假不實、惡意偽造。

陸委會表示，相關案例正在依法查處中，沒有如同影片所提已對藝人進行國籍註銷或終生禁止入境等處分，影片內容是有心人士惡意剪接、編造，意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制。

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陸委會提到，對於少數台灣藝人配合中共消滅中華民國主權、鼓吹武力對台或宣揚武統，已逾越台灣社會紅線，正依兩岸條例第33條之1規定查處中；政府查處目的是讓在陸藝人有拒絕中共政治脅迫動員表態的理由，支持藝人向對方說「不」。

陸委會呼籲，在陸發展藝人應考慮台灣社會觀感，珍惜台灣得來不易的民主與自由，切勿為了個人私利配合中共對台統戰宣傳，損害國家主權及人民安危。（編輯：楊昇儒）1140517

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