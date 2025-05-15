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查處唱和中共藝人 陸委會：正擬懲處標準與名單

2025/5/15 19:28（5/15 19:58 更新）
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大陸委員會（陸委會）15日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社記者李雅雯攝 114年5月15日
大陸委員會（陸委會）15日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社記者李雅雯攝 114年5月15日
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（中央社記者李雅雯台北15日電）陸委會、文化部查處唱和中共的台灣藝人。陸委會今天表示，目前正在界定言論懲處標準與決定懲處名單，懲罰其實是一種支持，讓在陸藝人對於中共政治動員有拒絕空間。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正昨天接受媒體專訪時表示，部分在陸發展的台灣藝人在特定時間點轉發中共圖文，這樣的行為恐涉及中共黨政軍合作行為，可能違反兩岸條例第33之1條，必須依法查處。

陸委會15日下午召開例行記者會，陸委會副主委兼發言人梁文傑補充說明，懲處言論標準與懲處名單正在處理中，對於應該懲處哪些言論尚待精確界定，懲處哪些台灣藝人還在決定中，待有具體結果會對外報告。

梁文傑強調，倘若藝人以經紀公司代為操作為理由，不會被認定、採納，因為是藝人去委託經紀公司做出行為，所以當事人還是不能夠卸責；其實懲處是為了讓藝人在陸發展時有理由拒絕中共政治動員要求。

梁文傑提到，倘若唱和中共行為在台灣沒有獲得任何懲罰，這些在陸發展的藝人被要求在特定時間點表態支持武統台灣、支持對台軍演時，其將完全沒有拒絕的理由，政府對於這些行為加以懲處，反而是讓在陸發展的藝人有更自由空間。

台灣藝人歐陽娜娜近期被中國大陸江西省吉安市聘為「江西吉安文化旅遊大使」。

梁文傑回應，中國大陸省市找文化旅遊大使大多找具備高知名度、形象氣質佳、助益當地文旅發展者，如同台北市也會找明星、藝人擔任觀光大使；在目前認定中，不認為歐陽娜娜被聘為文化旅遊大使是擔任中共黨政軍職務。

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陸委會查處唱和中共的台灣藝人緣由起於今年3月。

中國大陸外交部長王毅於3月7日召開的全國人大外交主題記者會上談及「中國台灣省」等言論，中國大陸官媒央視隨即於記者會後在微博發出貼文，寫下「一起轉發！這是台灣的唯一稱謂！#中國台灣省#」，搭配一張寫有「台灣必歸」圖卡，數名台灣藝人跟進在個人微博頁面轉發。（編輯：邱國強）1140515

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