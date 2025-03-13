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轉發央視貼文矮化台灣 綠委提修法最高罰5萬可連續罰

2025/3/13 17:23
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（中央社記者王揚宇台北13日電）民進黨立委邱志偉今天說，針對親中藝人配合中國官方宣傳矮化台灣等行為，他提案修正兩岸人民關係條例，規定台灣民眾進入大陸地區，不得配合、附和大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關構、團體，發表危害中華民國存在或變更自由民主憲政秩序的內容。

邱志偉指出，違反上述規定者，處新台幣1萬5000元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

台灣藝人近期於中國大陸個人社群微博頁面轉發央視「台灣必歸」貼文，引發討論。

邱志偉今天發布新聞稿指出，針對親中藝人多年配合中國官方宣傳矮化台灣等行為，他提出台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條及第91條條文修正草案，目前已完成連署，送交立法院議事處。

邱志偉說明，親中藝人多年來在中國商演，若屬於一般性的工作，都予以尊重。然而隨著中國國家主席習近平對台灣的打壓日增，已嚴重侵害台灣的生存空間，甚至中國外交部長王毅多次在公開場合表明台灣是中國的一省，這是消滅中華民國的存在。

邱志偉認為，目前法規面僅有針對合作行為開罰，但親中藝人已是長期配合、附和中國官方的言論，甚至在圖文轉貼上，都是直接根據中國官方平台進行宣傳。

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邱志偉表示，檢視目前兩岸人民關係條例的規範，針對民眾赴中的行為規範不足，僅表示不能從事妨礙國安行為，內容過於攏統且未有罰則，因此他提出兩岸人民關係條例的修法版本，將民眾赴中不得從事的行為更為明確化。

現行條文規定，台灣地區人民進入大陸地區者，不得從事妨害國家安全或利益的活動。邱志偉所提修法版本，增訂「亦不得配合、附和大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關構、團體，而發表危害中華民國存在或變更自由民主憲政秩序的內容」等文字內容。（編輯：楊凱翔）1140313

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