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邱垂正：藝人呼應統戰 若擁中國戶籍依法註銷台灣身分

2025/3/18 10:29（3/18 11:17 更新）
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陸委會主委邱垂正。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北18日電）台灣藝人於中國個人社群微博頁面轉發央視「台灣必歸」貼文，陸委會主委邱垂正今天表示，他們常用台灣藝人身分混淆視聽，不允許這種行為，也於法不容，擁有中國大陸的戶籍、身分，就要強制註銷台灣的身分和戶籍，陸委會依法行政。

台灣藝人於中國個人社群微博頁面轉發央視「台灣必歸」貼文，邱垂正日前受訪時表示，藝人是否與中國黨政軍合作行為，或是申領中國身分證，將依規定查處。

外界關注，是否會擴及為全面普查。立法院今天繼續進行施政總質詢，邱垂正會前受訪時表示，民眾應遵守兩岸人民關係條例的規範，現在是專案查察，主要是針對對國家有忠誠義務的軍公教核心人員為主，藝人是因為他們呼應中共對台統戰言論，甚至倡議要消滅中華民國主權，民眾非常憤怒，也提出很多檢舉案。

邱垂正說，陸委會依法進行查處，因為他們常用台灣藝人身分混淆視聽，不允許這種行為，也於法不容，擁有中國大陸的戶籍、身分，就要強制註銷台灣的身分和戶籍，陸委會依法行政。

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邱垂正表示，專案審查並沒有審查一般民眾是否持有居住證，只有針對軍公教人員，因為執行公務不能對中國大陸效忠，也不能呼應對岸把台灣內國化、對台灣有統治的氛圍。

邱垂正說，台灣的公務人員要如何取得居住證，因為按中國大陸規定，必須長住6個月且有穩定居所、工作，還要加入他們的社保；但台灣的公務人員如何去中國大陸連續長居6個月，是否人事差勤系統、赴陸規定有重大瑕疵，這都需要說明事由來補漏洞。（編輯：蘇龍麒）1140318

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