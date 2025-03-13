擬查處唱和央視藝人 陸委會：看似懲罰實為支持

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（中央社記者李雅雯台北13日電）數名台灣藝人在中國大陸社群微博轉發央視「台灣必歸」貼文，陸委會擬將查處。陸委會強調，有時候懲罰是一種支持，給予在陸藝人對於中共的政治動員有說「不」的空間。

大陸委員會（陸委會）13日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，以往也有台灣藝人被政治動員轉貼中國大陸官媒貼文案例，不過這次性質特殊，原因在於中國大陸外交部長王毅開完記者會後，數名台灣藝人立即轉發貼文，如果不是有人在背後做串聯，應該不會有這樣的效果。

梁文傑說明，這樣的串聯型態符合台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）所提「中共黨政軍合作行為」；所謂的「合作行為」確實有不確定的地方，法律不可避免地會有不確定地帶，尤其在國家安全領域，會盡量地在可確定地方做處理。

「有時候懲罰的規定不一定是懲罰，而是一種支持」，梁文傑直言，確實很多在陸藝人是身不由己，也有人反映，倘若台灣政府不對類似行為處罰，反而少了可以拒絕對岸政治動員的理由，「對面會認為，既然沒有處罰，你又不做，表示心態有問題」。

梁文傑強調，台灣政府對於這些唱和央視貼文的行為提出相對應處罰，在陸發展台灣藝人才有拒絕的空間與理由，相信台灣政府拋出一些措施，反而可以讓他們避免在陸「不得不配合狀況」；相關具體作法如何執行，還要跟相關部會研究。

王毅7日於中國大陸全國人大外交主題記者會上表示，聯合國大會於1971年以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國一切合法權利，將「台灣當局」代表從聯合國及一切機構中驅逐出去。

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王毅指稱，聯大第2758號決議解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，杜絕製造「兩個中國」、或「一中一台」任何可能，台灣在聯合國唯一稱謂就是「中國台灣省」。

央視隨即於記者會後在微博發出貼文，寫下「一起轉發！這是台灣的唯一稱謂！#中國台灣省#」，搭配一張寫有「台灣必歸」圖卡，數名台灣藝人也在個人微博頁面跟進轉發。（編輯：邱國強）1140313