陸委會：若黃安有中國身分證 將立即註銷台灣身分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北21日電）有14名國人因持有中國身分證遭註銷戶籍，外界關注是否包含藝人黃安。內政部長劉世芳今天被問及時表示，這是個資，不予證實。陸委會主委邱垂正則表示，若黃安有中國身分證的話，將立即註銷其台灣身分。

台灣人持有中國身分證風波延燒，劉世芳昨天指出，共40多人進入調查程序，有14名國人被註銷戶籍，健保、身分證與護照等也會被取消，未來要再恢復中華民國戶籍有難度。

立法院今天繼續進行施政總質詢，劉世芳在進入議場時接受媒體訪問。

媒體詢問，目前有多少中配網紅因發表武統言論而被約談調查。劉世芳回應，每天的數字都不一樣，因為有來自不同系統檢舉，只要有檢舉，不論是中配或拿到中國大陸身分證的台灣人，陸委會及移民署都會審查。

劉世芳表示，目前大概是40多人進入調查階段，將查察他們的言論，必要時也會約談。

媒體詢問，昨天公布14名國人被註銷戶籍是否包含藝人黃安。劉世芳指出，這是個資，不予證實。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，陸委會主委邱垂正今天也談及中配及武統言論議題。媒體詢問，中配發表武統言論可要求離境，但黃安也曾發表投降言論，是否政府對黃安無可奈何。

邱垂正強調，陸委會不是無可奈何，黃安是在大陸發展的藝人，相關言論引發國民公憤與不齒，陸委會將調查黃安是否申請中國大陸的身分證，若有的話將立即註銷其台灣身分；至於黃安是否與中國黨政軍有合作行為，陸委會將與主管機關積極查處。（編輯：張若瑤）1140321