加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
中共統戰
新聞專題
中共統戰4/40
首頁 / 政治

陸委會：若黃安有中國身分證 將立即註銷台灣身分

2025/3/21 10:35（3/22 13:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為黃安（前）2016年2月入境台灣。（中央社檔案照片）
圖為黃安（前）2016年2月入境台灣。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北21日電）有14名國人因持有中國身分證遭註銷戶籍，外界關注是否包含藝人黃安。內政部長劉世芳今天被問及時表示，這是個資，不予證實。陸委會主委邱垂正則表示，若黃安有中國身分證的話，將立即註銷其台灣身分。

台灣人持有中國身分證風波延燒，劉世芳昨天指出，共40多人進入調查程序，有14名國人被註銷戶籍，健保、身分證與護照等也會被取消，未來要再恢復中華民國戶籍有難度。

立法院今天繼續進行施政總質詢，劉世芳在進入議場時接受媒體訪問。

媒體詢問，目前有多少中配網紅因發表武統言論而被約談調查。劉世芳回應，每天的數字都不一樣，因為有來自不同系統檢舉，只要有檢舉，不論是中配或拿到中國大陸身分證的台灣人，陸委會及移民署都會審查。

劉世芳表示，目前大概是40多人進入調查階段，將查察他們的言論，必要時也會約談。

媒體詢問，昨天公布14名國人被註銷戶籍是否包含藝人黃安。劉世芳指出，這是個資，不予證實。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，陸委會主委邱垂正今天也談及中配及武統言論議題。媒體詢問，中配發表武統言論可要求離境，但黃安也曾發表投降言論，是否政府對黃安無可奈何。

邱垂正強調，陸委會不是無可奈何，黃安是在大陸發展的藝人，相關言論引發國民公憤與不齒，陸委會將調查黃安是否申請中國大陸的身分證，若有的話將立即註銷其台灣身分；至於黃安是否與中國黨政軍有合作行為，陸委會將與主管機關積極查處。（編輯：張若瑤）1140321

#中國大陸
#內政部
#移民署
#陸委會
#劉世芳
#立法院
#邱垂正
#武統
#黃安
延伸閱讀
內政部：14名國人持中國身分證遭註銷戶籍 要恢復有難度「亞亞在台灣」事件牽連陸配 陸委會：不希望被標籤化公務員具結無中國戶籍 蘇俊榮：國家忠誠沒打折空間藍提反戒嚴反廢死公投 卓榮泰：兩件事都不存在「亞亞在台灣」鼓吹武統限期離境 北高行駁回停止執行聲請YouTuber解析亞亞在台灣影片：符合統戰策略、威脅話術影響台灣安全
黃安
藝人黃安有中國身分證？陸委會：目前沒有新事證
劉世芳
內政部擬投6億 擴大資料庫應用減少道路重複挖掘劉世芳：罷免連署不適用集遊法 但北市法規較嚴格
中共統戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美挺台打擊中國間諜 前國務院官員：因北京攻勢加劇
23
更多編輯台推薦新聞：