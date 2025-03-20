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內政部：14名國人持中國身分證遭註銷戶籍 要恢復有難度

2025/3/20 18:49（3/22 07:33 更新）
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內政部長劉世芳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北20日電）台灣人持有中國身分證風波延燒，內政部長劉世芳今天說，共40多人進入調查程序，有14名國人被註銷戶籍，健保、身分證與護照等也會被取消，未來要再恢復中華民國戶籍有難度。

內政部今天舉行部務會報會後記者會。媒體詢問，中配網紅「亞亞在台灣」談武統遭廢止依親居留許可並限期離境，網紅八炯質疑移民署處理其餘中配案件效率不彰，要上街抗議移民署行政怠惰等。

劉世芳說，移民署依法行政，完全沒有脫離國家公務員應處理的各項事項，對於亞亞行政處分也從沒有變動過，遺憾的是亞亞在網路所說言論昨是今非，無法肯定哪一項是對的，但處分出去就出去了。

劉世芳表示，行政處分是會在10天內請亞亞自行離境，超過10天會強制離境，台灣是法治國家，希望以亞亞安全離境為原則，因此無法說明何時要離境。

針對國人持有中國身分證的調查狀況，劉世芳說，已調查40多人，經移民署以及跨部會審查，已通報戶所廢止14人戶籍。

劉世芳說，若國人被查到有中國身分證，台灣身分證會被註銷，就不是台灣人，會同步通知外交部、移民署與戶政單位等機關取消健保、身分證與護照等。

內政部常務次長吳堂安表示，兩岸人民關係條例規範的是中國戶籍與台灣戶籍關係，也就是清查後如果具有中華人民共和國戶籍，就依照規定取消在中華民國的戶籍。

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至於國人因持有中國身分證被註銷戶籍後，是否可以再回復。吳堂安表示，沒有那麼容易，會依「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」進行審查。

此外，針對近期有桃園警察在抖音上說自己是中國人等，被記小過，但遭質疑罰太輕。劉世芳表示，這是桃園市警備總隊按原來的警勤管理方式做的處分，但因公務系統禁用抖音，警政署與相關單位調查中。（編輯：謝佳珍）1140320

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