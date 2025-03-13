清查陸證件持有 陸委會：拒簽具結書不會有懲處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北13日電）陸委會副主委梁文傑今天表示，最近各界對於政府單位清查現職軍公教人員持有中國大陸證件狀況有所指教，倘若當事人拒絕配合簽署具結書，政府不會以此做為懲處依據。

大陸委員會（陸委會）13日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

政府相關單位清查公務人員、公教人員持有中國大陸身分證、護照、定居證、居住證等情形，要求人員填寫具結書，保證未有在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證，引起基層反彈。

梁文傑說明，不能對於中國大陸發給台灣民眾居住證再有所容忍，因為這是中共混淆兩岸人民身分的武器，也是灰色地帶作戰範圍，儘管現行法律沒有禁止台灣民眾申領中國大陸居住證，不過基於配合政策要求，現職軍公教人員不允許申領。

他說明，依據申領中國大陸居住證規定，必須符合在陸居住6個月以上、穩定住所、就業或就學等條件，現職軍公教人員不可能滿足這些條件；倘若持有中國大陸居住證，必須要讓政府了解理由，也讓政府釐清是否有人事差勤或赴陸管理的漏洞。

梁文傑坦言，要求公務人員、公教人員簽署具結書沒有法律規定強制性，如果當事人拒絕配合清查簽署具結書，這不會是懲處依據，這部分有請公務人員、公教人員放心；這次推展工作算是順利，大多數軍公教人員願意配合。

透過 Google News 追蹤中央社

梁文傑提到，有些退休軍公教人員後來在陸長期生活，這樣的人員必須申請改領一次退休俸，不能循領月退俸模式；這在兩岸條例中有所規範。

陸委會主委邱垂正日前於對外說明影片中表示，政府確實發現在公務體系中，有人領有中國大陸身分證。梁文傑回應，目前尚在統計彙整中，結果會再跟外界報告。（編輯：呂佳蓉）1140313