加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
藝人唱和中共 賴總統：要珍惜台灣土地曾生養他們
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德
首頁 / 政治

總統：清查申請中國證件、禁止中國人士來台統戰活動

2025/3/13 15:20（3/13 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「國安高層會議會後記者會」13日在總統府敞廳舉行，總統賴清德（圖）親上火線發表談話，並回應媒體提問。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
「國安高層會議會後記者會」13日在總統府敞廳舉行，總統賴清德（圖）親上火線發表談話，並回應媒體提問。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北13日電）總統賴清德今天召開國安高層會議指示，內政部與陸委會就國人申請中國涉及身分認定的各種證件，包括護照、身分證、定居證、居住證等，持續進行必要的清查及管理，尤其是對國家有忠誠義務的軍公教人員。

總統也說，應嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，以及禁止中國人士來台進行具統戰性質的活動。

總統賴清德上午召開國安高層會議，主題為「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，會後在總統府敞廳舉行記者會，說明台灣當前所面對的5大國安及統戰威脅以及17項因應策略。

5大面向分別是因應中國對國家主權的威脅、因應中國對國軍滲透及間諜活動的威脅、因應中國混淆國人對國家認同的威脅、因應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅、因應中國藉「融合發展」吸引台商、台青的威脅。

因應中國對國家主權威脅方面，賴總統表示，有主權，才有國家；有台灣，才有中華民國。正如他去年520就職演說及雙十國慶談話中所指出，自1996年台灣第一位民選總統宣示就職以來，已經向國際社會傳達台灣是一個主權獨立的民主國家，國人及國際友人稱呼為中華民國、台灣或中華民國台灣；中華民國和中華人民共和國互不隸屬；台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途必須由2300萬台灣人民決定；這就是要捍衛的現狀。

賴總統表示，台灣社會最大共識就是捍衛民主、維護主權、維持民主自由的生活方式，堅決反對台灣被中國所併吞。

他提出2項策略分別為，一、請國安會、國防部及行政團隊全力推動「和平四大支柱行動方案」；二、請國安會、外交部擬定行動計畫，透過與友盟國家的合作，向全世界宣達反對中國併吞台灣的國家意志與社會共識，反制中國意圖在國際社會消滅台灣、矮化台灣主權的野心作為。

因應中國混淆國人對國家認同的威脅方面，賴總統表示，策略一：請內政部、陸委會等相關機關就國人同胞申請中國涉及身分認定的各種證件，包括：護照、身分證、定居證、居住證等，持續進行必要的清查及管理，尤其是對國家有忠誠義務的軍公教人員，以嚴防並遏制中國藉「融合發展」為名，進一步採取試圖扭曲台灣國人對國家認同的統戰操作。

總統說，策略二：對中國人士及港澳人士歸化及融入台灣社會，在兼顧台灣社會發展及個人權益下，須有更多國安考量；原籍中國人士申請來台定居，應確實依照台灣法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴總統也說，有關香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定，以符合實際需要。

此外，賴總統也說，中國人士來台的審查及許可，應以進行正常兩岸交流，以及對等尊嚴的官方互動為範圍，並應將兩岸情勢變化等相關因素納入考量。應嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，以及禁止中國人士來台進行具統戰性質的活動。（編輯：謝佳珍）1140313

賴清德
政策宣講啟動 賴清德下令黨公職全力投入王世堅盼黨澄清常會未錄音 賴清德：事件到此為止
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
74
更多編輯台推薦新聞：