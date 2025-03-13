總統：清查申請中國證件、禁止中國人士來台統戰活動

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北13日電）總統賴清德今天召開國安高層會議指示，內政部與陸委會就國人申請中國涉及身分認定的各種證件，包括護照、身分證、定居證、居住證等，持續進行必要的清查及管理，尤其是對國家有忠誠義務的軍公教人員。

總統也說，應嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，以及禁止中國人士來台進行具統戰性質的活動。

總統賴清德上午召開國安高層會議，主題為「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，會後在總統府敞廳舉行記者會，說明台灣當前所面對的5大國安及統戰威脅以及17項因應策略。

5大面向分別是因應中國對國家主權的威脅、因應中國對國軍滲透及間諜活動的威脅、因應中國混淆國人對國家認同的威脅、因應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅、因應中國藉「融合發展」吸引台商、台青的威脅。

因應中國對國家主權威脅方面，賴總統表示，有主權，才有國家；有台灣，才有中華民國。正如他去年520就職演說及雙十國慶談話中所指出，自1996年台灣第一位民選總統宣示就職以來，已經向國際社會傳達台灣是一個主權獨立的民主國家，國人及國際友人稱呼為中華民國、台灣或中華民國台灣；中華民國和中華人民共和國互不隸屬；台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途必須由2300萬台灣人民決定；這就是要捍衛的現狀。

賴總統表示，台灣社會最大共識就是捍衛民主、維護主權、維持民主自由的生活方式，堅決反對台灣被中國所併吞。

他提出2項策略分別為，一、請國安會、國防部及行政團隊全力推動「和平四大支柱行動方案」；二、請國安會、外交部擬定行動計畫，透過與友盟國家的合作，向全世界宣達反對中國併吞台灣的國家意志與社會共識，反制中國意圖在國際社會消滅台灣、矮化台灣主權的野心作為。

因應中國混淆國人對國家認同的威脅方面，賴總統表示，策略一：請內政部、陸委會等相關機關就國人同胞申請中國涉及身分認定的各種證件，包括：護照、身分證、定居證、居住證等，持續進行必要的清查及管理，尤其是對國家有忠誠義務的軍公教人員，以嚴防並遏制中國藉「融合發展」為名，進一步採取試圖扭曲台灣國人對國家認同的統戰操作。

總統說，策略二：對中國人士及港澳人士歸化及融入台灣社會，在兼顧台灣社會發展及個人權益下，須有更多國安考量；原籍中國人士申請來台定居，應確實依照台灣法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。

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賴總統也說，有關香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定，以符合實際需要。

此外，賴總統也說，中國人士來台的審查及許可，應以進行正常兩岸交流，以及對等尊嚴的官方互動為範圍，並應將兩岸情勢變化等相關因素納入考量。應嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，以及禁止中國人士來台進行具統戰性質的活動。（編輯：謝佳珍）1140313