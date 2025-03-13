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對台5大威脅 總統：中國是台灣境外敵對勢力

2025/3/13 15:39（3/13 15:59 更新）
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示意圖。（中央社）
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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北13日電）總統賴清德今天提出中國對台5大威脅指出，中國已是台灣反滲透法所定義的境外敵對勢力，「我們沒有選擇，必須採取更積極的作為」；他強調，台灣從來不會是升高情勢的那一方，而是致力於區域安全穩定的力量。

總統賴清德今天上午11時召開國安高層會議，主題「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，下午1時30分在總統府敞廳舉行記者會，說明台灣當前所面對的5大國安及統戰威脅以及17項因應策略。

賴總統敞廳談話

總統致詞表示，最近在許多場合不少民眾表達憂慮，看到有現役、退役軍人被中國收買，出賣情報，甚至組建武裝力量，計畫傷害自己的國家和人民；有藝文工作者為了個人事業上的利益，不惜配合北京的指令，說自己的國家不是國家。

總統說，民眾也看到中國官媒用來挑弄台灣內部對立的訊息，總是很快的被特定管道傳播，有人甚至以協助中國官媒錄製統戰節目為業，散播民主無用、疑美疑軍，操弄分化和對立。很多人憂心，國家得來不易的自由和民主，共同打造的繁榮進步，將因為這些統戰操弄，一點一點流失。

總統表示，誠如知名戰略學者格沙內克（Kerry K. Gershaneck）對中國統戰作為的分析說：「中國是透過顛覆、滲透、收購媒體、發動媒體戰、心理戰、法律戰來分裂和征服我們」。中國的企圖是在台灣的社會中，種下不和的種子，讓台灣忙於內部矛盾，而忽略來自外部的真正威脅。

總統指出，近來更警覺到北京藉由廣泛核發中國護照、利誘台灣民眾申辦中國「居住證」、「定居證」、「身分證」等，企圖讓台灣人民混淆自己的國家認同。

總統表示，中國也將兩岸交流視為對台統戰的管道，在台灣內部區隔敵我，分化台灣內部，削弱敵我意識，並意圖架空政府公權力，塑造中國已經在台灣「治理」的假象，藉此擴大對台灣內部的影響力。

總統說，注意到中國持續擴大對台灣的融合發展策略，採取各種手段，要求、脅迫台商擴大在中國的投資，利誘台灣青年赴中國發展，且不擇手段覬覦台灣人才、竊取關鍵技術，影響台灣的經濟安全，也大幅升高台灣青年赴中國的風險。

總統強調，這樣的中國，已是反滲透法所定義的「境外敵對勢力」，「我們沒有選擇，必須採取更積極的作為，這也是我今天召開國安高層會議的目的」，是該採取相應防範措施，強化台灣的民主韌性與國家安全，保護珍視的自由民主和生活方式的時候了。

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媒體問及總統談話中把中國定義為「境外敵對勢力」，是否會擔心用詞恐升高雙方對立情勢，總統表示，台灣是民主國家，作為區域負責任的一員，台灣從來不會是升高情勢的那一方，而是致力於區域安全穩定的力量。

總統說，根據「反滲透法」定義，所謂境外敵對勢力，指的「是與我國交戰、武力對峙，或主張採取非和平手段危害我國主權的國家、政治實體或團體」，因此根據這麼多年來，中國對台進行的文攻武嚇、統戰滲透，可以清楚看到，完全符合反滲透法定義，中國是台灣境外的敵對勢力。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140313

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影片來源：中央社
「國安高層會議會後記者會」13日在總統府敞廳舉行，總統賴清德（圖）親上火線發表談話，並回應媒體提問。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
「國安高層會議會後記者會」13日在總統府敞廳舉行，總統賴清德（圖）親上火線發表談話，並回應媒體提問。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
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