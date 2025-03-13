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藝人唱和中共 賴總統：要珍惜台灣土地曾生養他們
首頁 / 政治

國軍涉共諜案占比達66% 總統：恢復軍事審判制度

2025/3/13 15:23（3/13 15:34 更新）
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為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，總統賴清德（圖）13日召開國安高層會議討論應對策略，並於會後在總統府敞廳發表談話。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，總統賴清德（圖）13日召開國安高層會議討論應對策略，並於會後在總統府敞廳發表談話。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
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（中央社記者賴于榛台北13日電）總統賴清德今天表示，中國處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，去年涉及共諜案遭起訴的現役及退役軍人就占共諜案比例達66%，為因應此類威脅，未來將恢復軍事審判制度，一旦現役軍人觸犯陸海空軍刑法的軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

賴總統今天召開國安高層會議，並於會後發表敞廳談話。談到中國對台灣安全的威脅，總統說，數十年來，中國併吞台灣、消滅中華民國的野心，沒有一天改變過，不僅僅持續文攻武嚇，對台灣社會的統戰滲透也愈來愈嚴重。

總統指出，中國2005年頒布所謂的「反分裂國家法」，把武力併吞台灣，視為國家任務，到去年6月，更發布所謂的「懲獨22條」，將所有不接受「台灣是中華人民共和國一部分」的所有人，都視為懲戒對象，作為傷害台灣民眾的藉口，甚至扭曲聯大2758號決議，在在顯示出中國對台灣主權日益迫切的威脅。

他提到，中國過去這段期間更利用民主台灣的自由與多元開放，吸收黑道、媒體、名嘴、政黨乃至於現役退役軍警，進行內部分化、破壞、顛覆等活動；根據國安局報告，2024年因共諜案起訴人數共64人，是2021年的3倍之多；其中統促黨、復康聯盟黨、台灣軍政府等為中國發展叛國組織，布建武裝力量的案例，在民主自由社會令人匪夷所思，卻是真實存在。

總統說，中國更處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，去年涉及共諜案遭起訴的現役及退役軍人分別為15人（23%）及28人（43%），合計占共諜案比例高達66%。

為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，總統提出3項策略，一，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪之刑事案件。未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

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總統說，二，政府將進行相關配套改革，包括訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等，將在完成全部規劃及討論定案後，由國防部向社會作完整說明及溝通，讓軍事審判制度的恢復，能被社會信任及充分支持。

總統指出，三，為有效遏制現役及退役軍人各種嚴重打擊國軍士氣的爭議言行，國防部須研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」的處罰，並修正對於領取退除給與人員之相關規範，以有效維護軍隊的紀律。（編輯：林興盟）1140313

示意圖。（中央社檔案照片）
示意圖。（中央社檔案照片）
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