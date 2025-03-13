反分裂法20週年前夕 賴總統就5大威脅提17項因應策略

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（中央社記者溫貴香台北13日電）中國反分裂國家法明天屆滿20週年，總統賴清德今天召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等。

5大國安及統戰威脅，分別為中國對國家主權的威脅、中國對國軍的滲透及間諜活動的威脅、中國混淆國人對國家認同的威脅、中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅、中國藉「融合發展」吸引台商與台青的威脅。

因應中國對國家主權的威脅方面，總統提出2項因應策略，包括全力推動「和平四大支柱行動方案」，並透過與友盟國家的合作，向全世界宣達反對中國併吞台灣的國家意志與社會共識。

因應中國對國軍滲透及間諜活動的威脅方面，賴總統提出3項因應策略，包括全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度；進行相關配套改革，訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等；研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」的處罰。

因應中國混淆國人對國家認同的威脅，賴總統說，策略一是請相關機關就國人申請中國涉及身分認定的各種證件，包括：護照、身分證、定居證、居住證等，持續進行必要的清查及管理；策略二是中國人士申請來台定居，應放棄中國戶籍與護照，香港及澳門人士申請來台定居、居留，將增列長期居留規定。

因應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅，有8大策略，包括提高國人赴中國旅遊風險意識、落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度、對中國人士來台交流進行風險管理、兩岸交流要避免受中國政治干預及衍生國安風險、研擬提升本土文化產業競爭力方案、強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理、防止中國透過網路或應用程式、AI等工具，對台灣進行認知作戰及危害資安，最後是完備相關執法規定。

因應中國藉「融合發展」吸引台商與台青的威脅，賴總統說，策略一是就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要有序調整；策略二是深化青年學子對中國的識讀教育。

賴總統在國安高層會議後記者會表示，面對日益嚴峻的威脅，政府不會停止努力，將全力確保國家主權不受侵害，確保2300萬人民的自由民主和生活方式永續如常。但只憑政府的力量尚有不足，更需要全體國民的共同警覺和行動。

賴總統也說，中國已是台灣反滲透法所定義的境外敵對勢力，「我們沒有選擇，必須採取更積極的作為」；台灣從來不會是升高情勢的那一方，而是致力於區域安全穩定的力量。

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明天是中國通過反分裂國家法20週年，針對中國可能會舉辦活動並發表談話一事，賴總統表示，今天國安高層會議是為了因應來自中國以併吞台灣為目標的滲透統戰，針對各類型威脅，確保國人民主生活不受危害。

總統說，不管明天中國舉辦何種活動、由誰舉辦，他都非常希望透過今天的國安高層會議，用政府各單位更加凝聚積極的做法，讓國人進一步了解，不管中國說什麼，中國併吞台灣、消滅中華民國的決心不會改變，希望跟全民一起努力。（編輯：翟思嘉）1140313