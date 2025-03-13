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軍人抗命、施暴等犯罪 國防部：納入軍事審判範圍

2025/3/13 19:01（3/13 19:43 更新）
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軍事審判制度將恢復施行，國防部法律司長沈世偉（右）13日下午在記者會中表示，經過通盤檢討，維持平時就能夠正常運作的軍法系統，才可以落實軍事審判平戰轉換運作順遂，發揮嚴肅軍紀、保障人權的功能。左為國防部發言人孫立方。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
軍事審判制度將恢復施行，國防部法律司長沈世偉（右）13日下午在記者會中表示，經過通盤檢討，維持平時就能夠正常運作的軍法系統，才可以落實軍事審判平戰轉換運作順遂，發揮嚴肅軍紀、保障人權的功能。左為國防部發言人孫立方。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
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（中央社記者王承中、吳書瑋台北13日電）總統賴清德今天表示，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，將修法恢復軍事審判制度。國防部指出，抗命、施暴等與部隊實務管理相關，屬於軍事特性的相關犯罪，未來將規劃納入軍事審判範圍。

賴總統今天召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等。

國防部下午召開臨時記者會，說明軍事審判制度規劃。由國防部發言人孫立方少將主持，國防部法律司長沈世偉中將說明相關規劃並回答媒體提問。

沈世偉指出，「軍事審判案件限於軍人職務上犯罪為主」，未來現役軍人平時觸犯陸海空軍刑法第二編有關的軍事犯罪（如違反效忠國家職責罪章等），將受軍事審判；第三編軍人一般犯罪案件，規劃仍由司法機關辦理。

國防部去年恢復一年期義務役徵集，國軍營區管理也備受關注。有媒體詢問，對於恢復軍事審判制度後，國防部是否評估有助於部隊管理。

沈世偉表示，義務役役男服役後，目前國防部未來規劃軍事審判案件的範圍中，就包含陸海空軍刑法第二編各章所列之罪，包含大家較常聽到的如抗命、施暴等，跟部隊實務管理運作相關，由於是屬於軍事特性的相關犯罪，將來這部分會規劃納入軍事審判範圍。

沈世偉指出，另外對於官兵的教育，以及其他管理的手段，也會同步做規劃完整配套。

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孫立方表示，各界聚焦在「恢復軍事審判」，但未來軍事審判法的修法，從法規面、制度面或是相關配套措施層面，都有很大的調整，不應該視為所謂恢復軍事審判，而是「重新打造全新」的軍事審判制度，目的是讓軍事審判制度能夠協助國軍強化戰力、保障人權。

根據陸海空軍刑法第二編有關的軍事犯罪，包含違反效忠國家職責罪、違反職役職責罪、違反長官職責罪、違反部屬職責罪，以及其他軍事犯罪等罪章，其中犯罪行為則有洩漏或刺探機密、衛哨擅離勤務所在地、長官凌虐部屬、抗命、對長官施暴、酒駕、毒駕，以及在營區內賭博等。（編輯：林克倫）1140313

總統賴清德13日表示，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。圖為位於高雄的國防部最高軍事法院檢察署。中央社記者董俊志攝 114年3月13日
總統賴清德13日表示，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。圖為位於高雄的國防部最高軍事法院檢察署。中央社記者董俊志攝 114年3月13日
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賴清德
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