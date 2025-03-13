國民黨籲推動理性國安 不應讓民主走回頭路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北13日電）總統賴清德針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略。國民黨今天表示，國民黨主張「捍衛民主自由，應推動理性國安」，賴總統不應將所有兩岸交流當成統戰，打著捍衛國家安全的大旗，讓台灣的民主制度走回頭路。

中國反分裂國家法明天屆滿20週年，賴總統今天召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等。

國民黨發布新聞稿指出，賴總統的通篇論述都是「七分操作內部對立、三分捍衛國家安全」，嘴巴說是要捍衛國家安全，卻是在內部找敵人。

國民黨主張，「捍衛民主自由，應推動理性國安」，賴總統不應該將所有交流當成統戰，把所有與對岸有接觸的民眾都當成共諜，打著捍衛國家安全的大旗，讓台灣的民主制度走回頭路。

國民黨也提出5項質疑，第一，濫用國安名義，限制人民自由。政府提出針對影藝從業人員的輔導與管理措施，表面上是為了保護國家尊嚴，但實際上成為了限制言論自由、創作自由的手段。

第2，國民黨指出，兩岸交流一刀切，限制正當交流。政府以「國安疑慮」為名，強化對兩岸交流的限制，讓兩岸失去更多對話機會，恐怕更會升高兩岸對立局勢。

第3，國民黨表示，國安措施不應該讓民主走回頭路。擔憂政府高舉國安疑慮的大旗，但是卻變成打壓異議、限制多元與自由，最終將傷害台灣所珍視的民主價值。

第4，國民黨指出，強化自身競爭力，勝過封閉與恐懼。台灣真正需要的是強化自身競爭力與國際影響力，而非以限制交流、打壓異議來保護安全。

第5，國民黨表示，反滲透法不應該變成政治攻擊工具。反滲透措施，應該給予人民明確依循的基礎，模糊的執法空間，將變成打壓政治異議的工具，這不僅違反民主精神，也損害台灣社會的信任基礎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨指出，總統府提出統戰與國安威脅的多項策略或措施是否真能守護台灣，還是僅僅製造恐慌，甚至誤導社會認知，對台灣的民主、自由與經濟造成不必要的限制與損害。

國民黨表示，民進黨一意孤行，將愧對過去民主前輩對於民主自由及言論自由的期待。當初民進黨力挺廢除軍審，鄭南榕主張絕對的言論自由，難道在賴總統眼中一文不值嗎。（編輯：蘇志宗）1130313