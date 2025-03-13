國防部：同案共犯非現役軍人 不受軍事審判

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（中央社記者王承中、吳書緯台北13日電）總統賴清德今天表示，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，將全面檢討修正「軍事審判法」。國防部指出，軍事審判前提是身分為現役軍人，且觸犯陸海空軍刑法第二編有關罪章，共犯如為退伍軍人或平民，不在軍審範圍。

賴總統今天召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等。

國防部下午召開臨時記者會，說明軍事審判制度規劃。國防部法律司長沈世偉中將指出，「軍事審判案件限於軍人職務上犯罪為主」，未來現役軍人平時觸犯陸海空軍刑法第二編有關的軍事犯罪（如違反效忠國家職責罪章等），將受軍事審判；第三編軍人一般犯罪案件，仍由司法機關辦理。

媒體詢問，近期國安案件或共諜案中，也常見退役軍人及平民涉入其中，未來修法恢復軍事審判後，會如何跟司法機關合作。

沈世偉表示，軍事審判的前提是身分要是現役軍人，以及要觸犯陸海空軍刑法第二編有關的軍事犯罪，如果共犯身分為退伍軍人或平民，都不在軍事審判範圍。未來在審理相關案件時，在實務上可能會透過調卷、借訊等，這是操作面的問題。

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對於目前涉犯共諜案的現役軍人，未來修法過後，是否會移交軍事審判，沈世偉指出，這類相關的變動，未來在新法施行時會有特別的規範。

沈世偉表示，現在司法機關偵辦、審理的現役軍人相關犯罪，有很多也是用陸海空軍刑法第二編相關罪章來規範，如果將來恢復軍事審判修法能夠順利通過，何時實施及移送，都會有法律規範。（編輯：林克倫）1130313