國防部：戰時民防團體非屬現役軍人 不受軍事審判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北24日電）總統賴清德宣布恢復軍審制度，台中市長盧秀燕質疑，徵集或參加點訓人員恐適用軍事審判。國防部今天表示，戰時民防團體未納入作戰序列，因非屬現役軍人，不受軍事審判。

台中市全民防衛動員準備等三會報今天召開，台中市長盧秀燕指出，政府日前表示要恢復軍事審判，到時候徵集或參加點訓的人員，「很可能會適用軍事審判」，她要求國防部確認及檢討。

透過 Google News 追蹤中央社

對此，國防部晚間發布新聞稿表示，軍事審判是以現役軍人犯軍事犯罪者，始受軍事審判。戰時民防團體依法支援勤務，未納入作戰序列，因非屬現役軍人，自不受軍事審判。

國防部說明，依兵役法規定，後備軍人及補充兵於應召在營期間，為現役；依法成立之武裝團隊，戰時納入戰鬥序列者，視同現役。民防團體非屬國防法第4條所列之武裝團隊，戰時不會納入作戰序列，故成員不會受到軍事審判法約束。（編輯：林克倫）1140324