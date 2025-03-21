軍審修法期程4月定調 國防部：配合政院規劃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北21日電）行政院長卓榮泰表示，軍事審判等修法期程4月上旬定調。國防部副部長柏鴻輝今天表示，國防部一貫的立場就是遵從行政院指導，都會配合行政院來規劃。

為因應中國帶來的5大國安及統戰威脅，總統賴清德日前宣布恢復軍事審判制度等17項因應策略。行政院長卓榮泰表示，將於4月上旬親自召開會議聽取部會所提出的因應方案，並律定各項行動計劃、策略及法制化期程。

立法院今天繼續進行施政總質詢，針對恢復軍事審判制度修法期程，柏鴻輝在列席前受訪表示，國防部一貫的立場就是遵從行政院指導，都會配合行政院來規劃。

柏鴻輝指出，在軍審的部分，國防部配合辦理，最主要是過去軍審制度中，檢察官、法官並不是獨立審判，未來會以合乎憲法的體制面，尋求公正公平的方法，加入到修法規劃中。

對於是否擔憂修法遭在野黨封殺，柏鴻輝說，有關政治攻防，國防部採中立立場，沒有評論。

透過 Google News 追蹤中央社

媒體詢問，海軍陸戰隊進駐松指部，外傳陸戰隊66旅將改隸屬參謀本部擔任戰略預備隊。柏鴻輝表示，部隊立即戰備操演是國軍年度訓練，而部隊要去何地就戰術位置，這是國防機密不便公開。對於陸戰隊要改隸屬參謀本部，這不是事實。

針對總統擬今天公布今年度總預算，媒體詢問對國防部會產生的影響。柏鴻輝指出，國防部面臨所有科目不能自調、流用的問題，對出國派訓、彈藥使用都有很大影響，且有些專案報告必須要到立法院報告才能獲得解凍。國防部會配合行政院指導，如果需要提追加預算，國防部會跟立法院溝通。（編輯：林家嫻）1140321