曾任洪仲丘案辯護律師 顧立雄：重新打造公平軍事審判制度

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（中央社記者王承中台北14日電）總統賴清德宣布全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度。對於曾任洪仲丘案律師，國防部長顧立雄今天表示，他的初衷沒有任何改變，過去軍審不被信任，與其說現在要恢復軍審，不如說要造重新打造符合正當法律程序、公平審判的軍審制度。

賴總統13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等。

陸軍102年爆發洪仲丘命案，同年8月軍事審判法修正，非戰時軍人犯罪案件移交一般司法追訴、審理。由於國防部長顧立雄過去是洪仲丘案的辯護律師，過去也主張廢除軍審，外界也關切顧立雄在此次修正軍事審判法的指導。

立法院今天繼續進行施政總質詢，顧立雄在會前接受媒體聯訪時表示，他的初衷並沒有任何改變，過去軍審制度確實有不被人信任的一段歷史存在。與其說現在要恢復軍事審判，不如說要重新打造符合正當法律程序原則、公平審判原則的軍事審判制度。

顧立雄指出，這也是為什麼國防部提出要全盤檢討修正軍事審判法，以及讓軍法官身分獲得保障，制訂軍法官人事條例、軍事法院組織法及軍事檢察署組織法，軍事審判要揮別過去那段不被人信任歷史，重新建構能夠發現真實，同時兼顧人權保障、軍紀維持的軍審制度。

顧立雄表示，雖然過去修法仍然維持戰時啟動軍事審判，但自2013年以來，這11年因為沒有從事任何的軍審工作，相關的人才、制度、強化作為、軍法官身分保障等，都付之闕如。如果一旦由平轉戰，國防部不可能憑空生出能發現真實，同時兼顧人權保障、軍紀維持的軍審制度。

顧立雄指出，所以國防部應該在現在就做好平時軍審制度的適度維護，以及打造合乎公平法院制度設計的軍事審判制度，才可以因應可能的平戰轉換。

對於軍法官人事派任，顧立雄表示，這次修法預計將提出軍法官人事條例及相關機關的組織法，從軍法官甄選、養成、身份保障、評鑑、淘汰等，都要依照類似現行法官法的相關規定，確保軍法官的獨立性，維護其審判的獨立性，不容外部，包含國防部的干涉。

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針對新法預計何時上路，顧立雄說，相關法令修正非常複雜，還要徵詢社會各界意見，所以他現在沒有辦法訂出明確的時間表，因為軍事審判法要全盤修正，還要跟法界、民間溝通，還要新訂人事條例、法院組織法等，希望給國防部一點時間。

媒體詢問，中國稱將採取斷然措施，現在是否已經接近戰時。顧立雄表示，國防部唯一的任務就是隨時做好備戰工作，他不認為做好平戰轉換的工作，就是代表已經瀕臨戰爭。國防部的中心任務就是做好備戰準備，這也是他認為現在要全盤修正軍事審判制度的原因。（編輯：蘇龍麒）1140314