否認提案恢復軍審 翁曉玲：為解決審判體系錯亂

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（中央社記者王承中台北14日電）遭質疑同意恢復軍事審判制度，國民黨立委翁曉玲今天表示，她提出修法是要解決現行軍事審判法規定不當而出現審判體系錯亂的情形，避免發生戰時軍人犯罪，竟仍依一般刑事訴訟法去追訴，並由普通法院審理的不合理情形。

賴總統13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，宣布全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度，引發在野黨質疑。

有媒體報導指出，民進黨立委王定宇表示，國民黨立委翁曉玲等人也曾提出要修軍事審判法，讓現役軍人只要涉犯陸海空軍刑法，不論任何罪名都要接受軍事審判，也就是軍人全面適用軍事審判法，現在賴總統提出恢復軍審制度，不解國民黨為何會指控是威權復辟，還是根本就是逢綠必反。

翁曉玲今天表示，有媒體報導指她提出軍事審判法修法案，誤認她是支持恢復軍事審判，實有所誤會。

翁曉玲說，她提案的目的，是要解決現行軍事審判法第34條規定不當而出現審判體系錯亂的情形，避免發生戰時軍人犯罪，竟仍依一般刑事訴訟法去追訴，並由普通法院審理的不合理情形。

翁曉玲表示，她提案修法的內容為「犯罪事實之一部應依軍審法追訴、審判時，則全部均依本法追訴審判之。」即當戰時有現役軍人涉犯違反軍刑法的重罪，同時又涉犯普通刑法的輕罪時，應依軍事審判程序審理，而非交由一般法院依普通訴訟程序審理，方為合理與符合特別法優先原則。

翁曉玲指出，自軍事審判制度凍結，軍事法院停擺後，軍法官考試十多年來未曾舉辦，軍法官員額，因退役、離職等原因大幅銳減，目前大約還有百位左右。而現職軍法官，因無適當職缺可維持軍法專業發展，多已轉任一般國防行政職位，導致軍法人才快速流失。

翁曉玲表示，萬一戰爭發生，必須啟動軍事法庭進行軍事審判時，恐將發生找不到軍法官進行追訴審判的窘境。她曾質詢國防部和考試院，要求應儘速恢復軍法官考試，招募足夠軍法官，就算目前軍事法院停擺，也不能中斷軍法人才培育。

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翁曉玲指出，她也建議，在目前軍事審判制度凍結的情形下，其實可在一般法院設置軍事專業法庭，或是引進軍法官參審制度，來協助普通法院法官審理軍人案件，此一方面可減輕普通法院法官的負擔，另一方面亦可提升軍事案件的審判品質和在維護軍紀。

翁曉玲表示，她對恢復軍事審判的想像，實與賴總統明顯不同，她在乎的是軍法人才培育，而賴總統腦裡想的是利用軍事審判成為打擊異己的工具。（編輯：蘇志宗）1140314