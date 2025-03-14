恢復軍事審判何時提修法版本 卓榮泰：一個月提計畫

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（中央社記者林敬殷台北14日電）總統賴清德昨天宣布全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度。行政院長卓榮泰今天答詢立委何時可以提出配套修法方案時表示，各部會正在緊密作業，過去都有做準備，目前要做橫向聯繫，一個月時間把計畫做出來。

賴總統13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出包括恢復軍事審判制度等17項因應策略，卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，成為質詢關注議題。

民進黨立委賴瑞隆質詢時問卓榮泰，怎麼看總統昨天的國安會議。

卓榮泰說，當台灣面對境外敵對勢力，持續對國家安全有重大威脅，而且在國內，不僅對一般民眾，對現役軍人進行滲透，賴總統身為國家領導人，如果沒有啟動有效機制，國家安全將會受到很大的傷害。

卓榮泰表示，總統昨天適時且緊縮性，只針對現役軍人軍事犯罪行為，有叛亂、洩密、利敵、廢弛職務，才使用軍事審判，這是針對特定對象的特定行為；在這種情況下，對民眾及軍中人權，不會有任何傷害。

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賴瑞隆追問，何時會提出配套修法版本。

卓榮泰說，賴總統昨天裁示之後，將依照總統裁示內容，由各部會訂定行動方案或策略，他也要求要有專案來執行，要定期考核並限期完成。各部會正緊密作業，過去都有做準備，目前要做橫向聯繫，一個月時間會把計畫做出來。（編輯：蘇志宗）1140314