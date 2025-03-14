總統提恢復軍審 卓榮泰：已限縮對象與行為態樣

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（中央社記者王揚宇台北14日電）總統賴清德13日提及，為因應中國對國軍的滲透等，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。行政院長卓榮泰今天受訪說，相關修法與立法一定會按照法律規定一步步完成，且已限縮使用對象與行為態樣，跟過去的軍事審判全面實施，截然不同。

過去因「洪仲丘案」，促使各界關注軍事審判法的修法，立法院會也於2013年8月三讀修正通過軍事審判法部分條文，規定現役軍人非戰時犯罪回歸一般司法機關追訴、審理。

卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢，於會前接受媒體聯訪，針對賴總統13日提及為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，以及賴總統稱中國已是台灣反滲透法所定義的境外敵對勢力等，遭國台辦嗆若台獨分裂勢力敢突破紅線，陸方將不得不採取斷然措施等議題，作相關說明。

卓榮泰表示，當極權的境外敵對勢力，用其不民主、不自由方式破壞台灣的民主跟自由時，身為國家領導人的總統，當然必要在這個時候，立即且有效做出保衛國家安全的必要措施。

卓榮泰接著說，尤其在軍事審判這個議題上，這只是針對現役軍人觸犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪行為時，才啟動軍事審判，並非針對所有的行為，已限縮使用對象跟行為態樣，與過去的軍事審判全面實施截然不同。

卓榮泰指出，在民主發達的今天、在民眾高度期盼政府保衛國家的今天，未來只有在這樣的路上繼續強化，才是維護自由民主生活的唯一方式。

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至於在野質疑恢復軍審制度，是否會讓外界認為兩岸進入準戰爭時期、相關部會是否準備好提出修正草案。

卓榮泰說，相關軍事審判人員的組織、條例，會進一步全面展開必要的修法與立法，現在是民主成熟的時代，政府一定按照法律規定，一步一步完成，希望各部會能夠把賴總統昨天的裁示，一定要限期來考核、限期完成，這樣才能有整套制度維護國家安全。（編輯：張均懋）1140314