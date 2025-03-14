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總統拋恢復軍事審判 退輔會主委嚴德發：有助恢復軍紀嚇阻滲透

2025/3/14 09:26（3/14 09:38 更新）
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（中央社記者郭建伸台北14日電）總統賴清德拋出恢復軍事審判制度引發討論。退輔會主委嚴德發今天在立法院受訪表示，此舉主要是維護國家安全，能嚇阻中共對台灣滲透，並有助於恢復軍紀和各級部隊領導統御。

立法院今天繼續進行施政總質詢，嚴德發在進入議場前接受媒體訪問。

談及恢復軍事審判，嚴德發表示，他個人看法，此舉主要是維護國家安全，因為每天中共文攻武嚇越演越烈，恢復軍事審判，具有嚇阻中共對台灣滲透、統戰陰謀、吸取情報的功能。

嚴德發表示，恢復軍事審判的第二個功能，則有助於恢復軍紀，軍紀是軍隊命脈，軍紀嚴明的部隊才有戰力；第三個功能，也有助於各級部隊領導統御、管教，對整體部隊是好事。

媒體詢問，國防部長顧立雄過去曾說不允許軍法復辟，這次恢復軍事審判是種復辟嗎。

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嚴德發表示，他不認為是這樣，因為軍事審判法主要對象是現役軍人，國防部會有所規劃。

媒體追問，恢復軍審法是否意味來到準戰爭狀態。嚴德發說，這是兩回事。（編輯：蘇龍麒）1140314

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