國防部：顧立雄是人權律師 堅持軍審需建置公平法院

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（中央社記者吳書緯、王承中台北13日電）總統賴清德今天表示，將全面檢討修正「軍事審判法」。對於國防部長顧立雄當年曾任洪仲丘案律師，國防部法律司長沈世偉中將指出，顧立雄過去是人權律師，對公平法律相當要求，堅持未來平時軍審制度需建置「公平法院、正當法律程序」。

民國102年的陸軍下士洪仲丘案，引發外界關注軍審修法，立法院於102年8月院會三讀修正通過軍審法部分條文，現役軍人非戰時犯罪回歸一般司法機關追訴、審理。

賴總統今天表示，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。國防部下午召開臨時記者會，說明軍事審判制度規劃。

國防部發言人孫立方少將說明，各界聚焦在「恢復軍事審判」，但未來軍事審判法的修法等法規面、制度面與相關配套措施層面，都已經與過去有很大調整，不應該視為單純恢復軍事審判，而是「重新打造全新」軍事審判制度，目的是讓軍事審判協助國軍整體戰力更強化，同時人權也能夠獲得保障。

媒體詢問，顧立雄曾擔任洪仲丘案辯護律師，當時也主張廢除軍審，關切顧立雄在此次修正軍事審判法的指導。

沈世偉表示，修法過程有與顧立雄做過相關研討，顧立雄始終堅持一個態度，就是在與「人」有關的制度，以及機關制度上，要建置一個公平的法院、要有正當法律程序。

沈世偉說明，顧立雄的相關堅持始終未變，而在民國102年之前的軍事審查法等相關法制，當時軍法建置不足，對軍法官身分保障不夠，且完全沒有軍事法院組織法等，也受到學界的批評。

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沈世偉指出，顧立雄擔任公職之前就是人權律師，對於正當法律、公平法律非常堅持，因此也對此次修法研討過程進行指導，未來軍方在進行平時軍事審判運作前，一定要將各界所擔憂的層面，在制度面上做調整。

對於是否會邀請洪仲丘的家屬諮詢軍事審判法的修法規劃，沈世偉表示，如果有必要的話，當然有可能會邀請。孫立方補充，在修法過程當中，社會各界所提的意見，國防部都會聽取。（編輯：林克倫）1140313