總統拋恢復軍事審判 藍質疑：現在是否進入戰時

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（中央社記者郭建伸台北13日電）總統賴清德拋出恢復軍事審判制度引發討論。國民黨團表示，不反對討論恢復軍事法庭議題，但賴總統應先回答，恢復軍事法庭是否不會有人權問題，而當年曾強調戰時才恢復，現在是否準備進入戰爭狀態。

賴總統今天表示，中國處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，去年涉及共諜案遭起訴的現役及退役軍人就占共諜案比率達66%，為因應此類威脅，未來將恢復軍事審判制度，一旦現役軍人觸犯陸海空軍刑法的軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

國民黨立法院黨團下午透過新聞稿表示，軍事審判制度的存廢優劣皆有，可以多作討論，但賴總統突然投下震撼彈，打臉自己和過去民進黨人士的提案和說法，甚至賴總統也曾反對立法院長韓國瑜昔日說法。

國民黨團強調，並不反對討論恢復軍事法庭議題，但請賴總統先回覆3個問題，第一是未來恢復軍事法庭是否不會有軍事人權問題；其次，當年強調戰時才須恢復軍事法庭，那現在是要準備進入戰爭狀態嗎；第三，賴總統過去曾說國軍使命感和榮譽感比軍法更重要，現在賴總統是否認為在自己的執政下，國軍已沒有使命感和榮譽感了嗎。

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此外，國民黨團書記長王鴻薇也透過影片指出，回顧2013年洪仲丘事件，當時的民進黨團在時任立委林佳龍領銜提出要廢除軍事法庭，後來朝野協商在強大壓力之下決定廢除軍事法庭，只有在戰時才會恢復軍事法庭。

王鴻薇說，12年過去，賴總統突然提出要恢復軍事法庭，國民黨不是完全不贊成，可是過去民進黨諸公一直強調絕對要廢除軍事法庭，這些難道都不成理由，或是都煙消雲散了嗎，並要求賴總統先回答國民黨團3個問題。（編輯：林興盟）1140313