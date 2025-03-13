總統提恢復軍審修法 綠：國安第一盼朝野理性討論

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（中央社記者王揚宇台北13日電）總統賴清德今天提及，為因應中國對國軍的滲透等，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪說，這是為了確保國安第一，範圍也採高度限縮，草案未來若送到立法院審議，希望朝野能以國家安全為最高位，理性審查與討論。

過去因「洪仲丘案」，促使各界關注軍事審判法的修法，立法院會也於2013年8月三讀修正通過軍事審判法部分條文，規定現役軍人非戰時犯罪回歸一般司法機關追訴、審理。

賴總統今天表示，中國處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，去年涉及共諜案遭起訴的現役及退役軍人就占共諜案比例達66%，為因應此類威脅，未來將恢復軍事審判制度，一旦現役軍人觸犯陸海空軍刑法的軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

對此，吳思瑤表示，國家安全是至高無上的，當台灣面臨中國用各種方式收買、滲透，尤其優先鎖定現役或退役軍官等情況下，政府必須採取積極有效作為與全面防堵，魔高一尺道要高一丈。

吳思瑤說，現在恢復軍審制度，並非全面恢復軍事審判，而是有條件精準打擊現役軍人的國安犯罪，鎖定現役軍人涉犯陸海空軍刑法的叛國、通敵等嚴重危害國家安全的情形。

吳思瑤指出，各界可能會說民進黨過去反對軍事審判，但當時是反對不透明、不公正、不獨立的軍審制度，現在要恢復軍審制度，應有完整配套與救濟，確保軍事審判的獨立性、公正性與透明化，以維護人權與軍紀。

吳思瑤說，正因為台灣社會過去對於軍事審判欠缺信任，未來國安單位的規劃、國會修法的討論，應理性對話多元溝通，以重建人民信任，化解社會疑慮。

吳思瑤最後提到，期許國防部門務必要嚴肅、嚴謹、審慎的研議，絕對不容有任何的缺漏或不夠明確之處，未來若相關草案送到立法院審查，希望朝野以國家安全為最高位，面對國安議題朝野也應一心，理性審查與討論。

針對賴總統宣布恢復軍事審判制度，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委陳冠廷透過媒體群組表達肯定之意，並認為此舉不僅能提升處理軍事犯罪的專業性與效率，更能強化國防安全。

陳冠廷指出，面對中共日益嚴峻的滲透威脅，軍法官擁有的軍事專業知識，正是審理相關案件的關鍵優勢，並建議可參考美國完善的軍法官制度，同時確保審判獨立與人權保障。

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民進黨立委林俊憲則於臉書撰文提到，洪仲丘事件讓各界正視國軍過去長年以來的霸凌問題，當時國防部的處理方式，讓人質疑軍中長年以來不透明的作風，最後促成當年度修正軍事審判法，即承平時期現役軍人犯罪，由一般法庭審理。

林俊憲說，然而霸凌與凌虐部屬，這是軍隊的內部管理問題，與外患通敵顯然有很大不同，當台灣面臨來自中國的威脅日益增高，不時查獲共諜案，將涉嫌與外患相關的軍事犯罪恢復軍事審判，才能有效強化嚇阻力。（編輯：林興盟）1140313