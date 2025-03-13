國防部：新蓋軍監看守所是選項 軍法官培訓參考司法官

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（中央社記者吳書緯、王承中台北13日電）國防部將修正軍事審判法，恢復平時軍審制度。國防部法律司長沈世偉中將今天表示，新蓋軍監、看守所都是選項，也有其他執行方式的腹案，目前約有100多名具資格軍法官，未來軍法官培訓也會參考司法官培訓內容。

總統賴清德今天表示，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，將修法恢復軍事審判制度。國防部下午召開臨時記者會，說明軍事審判制度規劃，由國防部發言人孫立方少將主持，沈世偉說明相關規劃並回答媒體提問。

媒體詢問未來是否會新蓋軍監、看守所，沈世偉表示，國防部軍監已在103年移交出去，目前已沒有軍事看守所和軍人監獄，未來要如何關押、留置現役軍人，軍方內部有做過研討，但也還要與其他外部機關做協調，新蓋軍監、看守所都是選項，也有其他執行方式腹案，但目前還沒有最終結論。

至於目前軍法官的人力是否充足，沈世偉指出，國軍103年時還有300多名軍法官，後來經過離退及沒有經過有效補充，目前約有100多名具有資格的軍法官。

沈世偉表示，由於未來軍事審判的範圍和102年之前的軍審案件範圍有所落差，未來修法後的軍審案件數量，其實不會太多，應不會大幅增加軍法官員額，但尚須精確盤點人力，未來軍法官的培訓也會參考司法機關的司法官培訓內容。

針對未來軍審是否採三級三審制，沈世偉指出，102年修法之前，軍事審判就是三級三審制，而當時的終審是回歸司法機關，未來三級三審制還是最基本原則，國防部仍在研議相關規劃，還需要與司法機關溝通，最終才能向外界報告。

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對於軍法官任免、遷調及評鑑、淘汰等，沈世偉表示，國防部將研訂「軍法官人事條例」，有別於一般軍人人事制度，以確保公正獨立。

沈世偉說明，過去軍法官的人事考核調遷，與其他軍人是一樣的，所以外界才會質疑，軍法官會不會為了想要升官，所以調整判決內容、罪刑有無或輕重等，因此未來會透過完善制度設計，落實公平審判原則與正當法律程序。（編輯：林克倫）1140313