移民署維護國安 廢止陸配居留許可有前例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、劉世怡台北12日電）陸配網紅「亞亞在台灣」因武統言論，遭移民署廢止依親居留許可，近年罕見。移民署也曾查出徐姓陸配依親對象身亡、工作不穩，有危害社會安定之虞，廢止長期居留許可。

移民署昨晚表示，劉女透過社群媒體「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，將依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，以「有危害國家安全或社會安定之虞」廢止在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留。

據指出，劉女是近年少見被以「有危害國家安全或社會安定之虞」為由，廢止在台依親居留許可的案例；此外，中部一名徐姓女陸配結婚來台長期居留，並獲發長期居留證，申請在台定居時遭內政部不予許可，長期居留許可也被廢止、長期居留證則遭註銷，並限期離境。

徐女不服處分，提起行政訴訟。徐女主張，內政部指她以職業傷害請求雇主賠償新台幣800萬元、要求丈夫賠償500萬元才願離婚、申請低收入補助等有危害社會安定之虞，但這些都是她合法權益的行使，並無危害社會安定。

內政部則主張，移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊訪查發現，徐女在大陸還有女兒，在台多次反覆離家再返家、與丈夫親友相處不睦，也曾要求丈夫賠償500萬元才願離婚，且徐女工作不穩、在台沒朋友，曾表示計畫領得身分證後申請低收入戶及身心障礙證明，原處分並無不當。

台北高等行政法院今年1月間審理認定，內政部許可徐女來台長期居留，但在她申請定居案時，考量她在台婚姻的依親對象（丈夫）已死亡，她工作不穩定，也無其他經濟來源，生活難以自立，且她的情緒控制力欠佳，遇有任何不順其意之事，就撥打113或到鄰近派出所報案。

北高行審酌，徐女在大陸地區仍有女兒及親屬，須不定期匯錢回娘家，與台灣連結性非強，並計畫取得定居許可、國民身分證後，申請低收入補助及身心障礙證明等社會福利，以維持生活開銷所需，恐將造成社會負擔，判決徐女敗訴，可上訴。

判決指出，政府對大陸配偶入國採「生活從寬、身分從嚴」審查原則，並明文規定大陸地區人民進入台灣地區的資格要件、許可程序及停留期限；「國家安全」、「社會安定」等文字雖屬不確定法律概念，但從立法目的與法體系整體關聯性觀點，並非難以理解規範意義。

判決也提到，相關規定是在確保台灣地區安全與民眾福祉，符合兩岸人民關係條例的立法意旨，尚未逾越母法的授權範圍，為維持社會秩序或增進公共利益所必要，沒有違憲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另方面，曾鼓吹武力統一台灣的中國學者李毅108年間受邀來台演講，當年4月持觀光簽證入境，但移民署考量他過往武統言論，有事實認定危害國家安全和社會安定，經會同陸委會審查後，依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」規定，廢止入境許可並限令出境。

前央視記者王志安去年初在脫口秀「賀瓏夜夜秀」節目上訕笑身障人士，移民署認定他申請來台事由與許可目的不符合，廢止其入境許可，管制5年不予許可來台觀光。（編輯：蕭博文）1140312