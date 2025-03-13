加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
因應中國統戰滲透 賴總統召開國安高層會議
首頁 / 政治

內政部：廢止陸配網紅依親居留 出境處置正綜合考量

2025/3/13 12:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北13日電）陸配網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片談武統遭檢舉，後遭移民署廢止依親居留許可。內政部移民署今天說，是依規廢止其在台依親居留許可，至於出境處置部分，因陸配與國人育有親生子女，目前正綜合考量其家庭團聚與子女權益。

移民署11日表示，陸配網紅劉女透過社群媒體「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，將依規定廢止在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留，引發社會討論。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，網紅個案由陸委會、內政部依法處理。

內政部移民署簡任視察李俊吉出席記者會時補充說明，關於劉女的行為處分依據，主要是考慮她透過網路頻繁發布多部影片，有公然鼓吹武統言論，經通知其陳述意見，也依照相關調查事證後，認為她有危害國家安全、社會安定之虞。

google news透過 Google News追蹤中央社

李俊吉說，內政部是依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，廢止劉女在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留。

至於出境處分部分，李俊吉指出，劉女與國人育有親生子女，後續出境部分，正在審酌家庭團聚跟子女權益，預計綜合考量後處置。（編輯：林淑媛）1140313

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：