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陸配網紅涉武統言論居留許可廢止 國台辦反批舉報者

2025/3/12 12:48
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（中央社記者謝怡璇北京12日電）陸配網紅「亞亞在台灣」發表武統言論影片遭檢舉，移民署認定違反兩岸條例及相關規定，廢止其在台依親居留許可。中國大陸國台辦發言人陳斌華今天說，舉報者是「宵小之輩」，必遭嚴懲。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時，作上述表示。

陳斌華表示，又一個「民進黨當局」傷害大陸同胞的案例，「民進黨當局」用盡手段打壓台灣不同立場的聲音，暴露其標榜的自由是鼓譟台獨的自由，是宣揚抗中的自由，既虛偽又雙標，如果任由「民進黨當局」濫用行政和司法手段，台灣民眾正當權益將受到嚴重侵犯。

他說，有注意到台灣媒體稱是網紅八炯向移民署舉報，「對於此人我有16個字的評價：宵小之輩，雞鳴狗盜，為虎作倀，必遭嚴懲」。

陸配網紅「亞亞在台灣」近日在「抖音」的海外版本TikTok發布影音，自稱遭人惡意舉報疑涉統戰言論，被移民署約面談。

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移民署昨晚發布新聞稿表示，近期獲報有中國大陸配偶劉姓女子於其經營社群媒體帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論。經依法調查並會商相關機關後，將依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，「有危害國家安全或社會安定之虞」，廢止劉女在台依親居留許可。

據了解，考量劉女依親居留，家中仍有親人需要安置，人道考量給予時間安排親人狀況，再擇期安排出境。（編輯：吳柏緯）1140312

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