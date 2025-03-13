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「亞亞在台灣」依親居留廢止 仍可申請來台團聚

2025/3/13 15:08（3/13 15:18 更新）
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網紅「亞亞在台灣」發表武統言論，遭移民署廢止在台依親居留許可。（圖取自亞亞在台灣抖音網頁douyin.com）
網紅「亞亞在台灣」發表武統言論，遭移民署廢止在台依親居留許可。（圖取自亞亞在台灣抖音網頁douyin.com）
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（中央社記者黃麗芸台北13日電）劉姓女陸配透過社群媒體「亞亞在台灣」發表武統言論，移民署昨天完成依親居留許可廢止處分書，健保同步停用，出境方式仍未定，但她未來仍可依法申請，經審查核可後來台團聚。

另方面，外傳劉女假結婚來台，中國家人也來台生活。但據了解，劉女與台灣丈夫婚後依親來台，婚姻關係持續至今，2人育有3名幼童；劉女在中國大陸的父母曾來台探望，並無逾期在台居留；此外，劉女僅持有中國大陸護照。

移民署11日表示，劉女透過「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，經查依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，以「有危害國家安全或社會安定之虞」廢止在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留。

移民署昨天完成劉女依親居留許可廢止處分書，依全民健康保險法第9條規定，未具中華民國國籍或未在台設有戶籍，在台灣地區領有居留證明文件且在台居留滿6個月後，才符合參加全民健保資格。劉女因依親居留許可遭廢止，在台健保資格也於昨天同步取消。

另方面，雖然劉女已被廢止在台依親居留許可，但丈夫和子女仍在台生活。劉女離境後，未來仍可申請來台探望團聚親人。

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依據移民署官網資料，陸配依法申請進入台灣地區團聚，主管機關經審查後得核給1個月內停留期間許可；通過面談後准予延期，期間為5個月。通過面談的陸配申請再次入境，經主管機關認為無婚姻異常之虞，且無依法不予許可之情形者，依規定核准停留期間為6個月。

據指出，劉女被以「有危害國家安全或社會安定之虞」為由，廢止依親居留許可，近年罕見；過去移民署也曾查出中部徐姓陸配依親對象身亡、工作不穩，經審查後認為有危害社會安定之虞，廢止長期居留許可。（編輯：蕭博文）1140313

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