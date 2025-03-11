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陸配網紅「亞亞在台灣」遭約談 移民署：涉武統言論被檢舉

2025/3/11 15:38（3/11 16:27 更新）
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陸配網紅「亞亞在台灣」自揭遭舉報被移民署約談。（圖取自抖音網頁douyin.com）
陸配網紅「亞亞在台灣」自揭遭舉報被移民署約談。（圖取自抖音網頁douyin.com）
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）前總統馬英九昨天因陸生團爭議赴移民署說明；陸配網紅「亞亞在台灣」也自揭遭舉報被移民署約談。移民署今天說，後者因涉武統言論才通知說明。據悉今年相關檢舉案已逾30件。

馬英九基金會去年邀陸生團來台參訪，團員脫口「中國台北」，馬英九昨天出席內政部移民署說明會議，會前受訪指女學生並無貶抑惡意；內政部表示，將會同相關機關依規處理。

除此之外，陸配網紅「亞亞在台灣」近日也在「抖音」的海外版本TikTok發布影音，自稱遭人惡意舉報疑涉統戰言論，被移民署約面談，並將訪談過程全揭露，質疑台灣言論自由受限，也擔憂相關居留證件會被廢止。

另一名網紅「小鄭在日本」也透過社群影片表達觀點，認為「亞亞在台灣」的事件，顯見移民署立場很明確，台灣的言論自由不代表可無限制為敵對政權服務且不受任何約束，就像有台灣藝人在中國大陸個人社群微博轉發央視貼文，遭陸委會譴責查處，可看出台灣政府對統戰言行已提高警覺。

對此，移民署下午告訴中央社記者，近期獲報有中國大陸配偶劉姓女子於其經營社群媒體帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，涉違反兩岸人民關係條例及相關辦法規定，基於調查事實及證據的必要，依行政程序法相關規定，通知劉女至移民署陳述意見。

移民署說，實際訪談約2小時，過程均依法辦理並作成紀錄，有關劉女聲稱「侵害言論自由」部分，予以嚴正駁斥，此說法完全是子虛烏有。

移民署強調，政府尊重言論自由，但因劉女公開發布「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」及「遲遲不武統」等言論，影響社會安定，已依法調查，並將會商相關機關作成處置，以維護國家安全及社會安定。

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同時，也呼籲特定人士切勿為提高網路流量牟利而發表不當言論，不僅可能觸犯相關法令，也浪費社會及行政資源；並譴責任何傷害民主的行為。

據了解，針對部分人士疑涉及統戰言論爭議，只要有民眾向移民署檢舉，就會依程序進行面談，今年迄今至少超過30人以上，涉案者包括一般民眾、網紅、僑民和在台外籍人士等在內，相關處置情形仍以陸委會為主。（編輯：張銘坤）1140311

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