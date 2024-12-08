邀赴陸觀光、建黨參選 網紅揭中共統戰手法一次看

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（中央社台北8日電）網紅八炯拍片揭露中共收買台灣網紅，使中共滲透台灣網紅圈一事重回討論焦點。回顧今年，有多名網紅透露中共招待台灣網紅赴大陸及新疆拍片宣傳，更有藝人表示，收到北京公司邀請組黨參加台灣選舉，凸顯中共多面統戰手法。

●台灣網紅波特王揭網紅被招待赴陸旅遊今年6月中旬，YouTuber波特王指出，海峽兩岸青年協會以「兩岸青年文化月」名義，透過招待「機加酒」的互惠模式邀請10組台灣網紅到中國旅遊拍片。當時中國大陸國台辦沒有正面回應指控，並稱波特王也曾多次赴陸交流旅遊，只要願意來「傳遞正能量」，歡迎他再來。

8月底，波特王又表示，看到一些網紅在中國吹捧新疆，刻意營造危害人權的新疆集中營是假象，甚至強調新疆人很友善，到中國旅遊很安全等。而這類影片有機會被看台海、台灣網等中國大外宣平台分享，留言區還會有許多用簡體字的留言幫忙「洗地」。

當時也有國安人士透露，中共邀請台商、台灣網紅或其他國家網紅前往新疆旅遊，試圖操作一波「新疆美好敘事」認知作戰；行政院當時表示，相關單位已掌握訊息。陸委會則稱，過去有立委建議，來自對岸的資金來源、贊助來源應該公開化、透明化，也有研議修正反滲透法。

●北京傳媒公司邀藝人組黨參加台灣選舉除了邀請台灣網紅赴陸旅遊拍攝宣傳影片，歌手謝和弦、藝人何以奇在6月中旬也表示收到北京某傳媒公司來信，指發布「構建新型兩岸關係計畫」內容後將介紹中國的工作機會，合法年收入可達新台幣1000萬元以上，並邀請藝人組建「台灣擁和黨」參政。不過，該公司成立才滿一年，網路公開資訊甚少，身分存疑。

YouTube頻道「小鄭在日本」也發現媒合廣告業主與網紅的平台NoxInfluencer，標榜「台灣首選YouTube網紅KOL行銷平台」，但背後實際經營者為中資公司。

●樣板台青拍片自揭統戰內幕 政府稱密切關注情形網紅八炯12月6日發布自製「中國統戰紀錄片上集」，邀請曾被中國刻劃為「愛國台灣青年」樣板的陳柏源揭露中國大陸出資收買網紅。陳柏源在疫情間創作「全閩抗疫」一曲，鼓勵民眾做核酸齊心抗疫。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾於例行記者會上，針對陳柏源的創作評論，「大陸台胞台青與大陸同胞攜手抗疫故事，用音樂傳遞正能量，展現兩岸同胞攜手共渡難關的手足情誼。」

影片中，陳柏源自稱與福建武夷山統戰部、海峽導報等單位取得聯繫，並揭發中國大陸國台辦及統戰部出資收買網紅。當陳柏源自稱聯繫「海峽導報」洽談統戰合作時，對方提及「鍾明軒」，外界懷疑今年鍾明軒前往中國大陸旅遊並分享體驗一事，與大陸方面出資有關，鍾明軒則回應影片是自己出錢拍攝，再度掀起中國勢力滲透台灣網紅圈的討論。

中國大陸對台動作頻頻，陸委會說明，針對媒體報導，中共疑與台灣特定網紅合作，拍攝、傳播詆毀政府政策，甚至邀藝人組黨、參選，政府都有掌握並持續密注。

陸委會表示，倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，行為已逾越法律紅線，恐涉及反滲透法、台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第33條之1。（編輯：謝怡璇/呂佳蓉）1131208