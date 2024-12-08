陸收買網紅統戰 侯友宜：不允許境外勢力影響國安

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（中央社記者王鴻國新北8日電）八炯找歌曲「中國老總」原唱陳柏源拍片揭發中國如何收買台灣網紅紀錄片，新北市長侯友宜對此表示，不允許任何境外勢力想企圖影響台灣的國家安全以及民主制度。

侯友宜今天到坪林參加出席新北好茶冬茶比賽頒獎典禮暨展售會表示，文山包種茶在坪林的冬季茶王比賽，今年由青農鐘御瑋得獎，新北的文山包種茶將於14日、15日在台北市希望市集廣場展售，希望大家能來為茶農們鼓勵、加油。

侯友宜接受媒體聯訪時針對八炯找歌曲「中國老總」原唱陳柏源拍片揭發中國如何收買台灣網紅紀錄片一事表示，任何境外勢力想企圖影響台灣的國家安全以及民主制度，這絕對是不允許的；國內應該凝聚所有的團結力量，「守護我們國家，保護我們國家的民主制度」。

前立法院長王金平今天在台北國際會議中心舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，並發表新的兩岸論述及和平倡議。媒體詢及侯友宜意見。

侯友宜表示，兩岸之間就有兩岸人民關係條例、有相關的規範，最主要兩岸之間的交流一定要對等、尊嚴、友善，在這樣一個交流底下，大家才能夠朝和平的路線往前走。（編輯：方沛清）1131208