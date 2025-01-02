跨年螢幕播央視頻道 北市觀傳局將開罰承辦廠商

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市跨年晚會一幅轉播螢幕在散場時播放中國央視頻道，引發爭議。台北市觀傳局今天表示，將依契約向承辦廠商TVBS處罰款，額度正在確認中。

有網友在社群平台Threads上發文表示，昨天凌晨路過剛結束不久的台北市跨年晚會時，竟看到市政府外一幅大螢幕在播放中國官媒央視的節目。

台北市觀光傳播局長王秋冬今天出席2025年台北燈節宣傳記者會後接受媒體聯訪表示，將針對此事依契約向TVBS處以罰款，額度正跟法務單位研究中，一有消息就會跟大家公布。

台北市觀傳局昨天指出，此為承辦廠商TVBS聯利媒體公司工作人員的嚴重疏失，將依契約規定處置究責。TVBS表示，此事件為工作人員在撤場作業中的嚴重疏失，對於此次事件所造成的困擾深感歉意。

此外，去年12月25日跨年晚會舞台正在搭設時，一名男性工人自鷹架上摔落，經急救仍宣告不治。這名工人的親友在Threads上發文，質疑發生這麼重大的工安事故，市府卻在24小時內就核准復工，且至今仍未提供家屬事發原因的調查報告。

台北市勞動檢查處今天表示，事發當下，勞檢處立即勒令停工，並以最嚴格方式審查改善及復工計畫，首次申請時退回要求廠商補充說明，隔天廠商再度提送，確認內容完備才同意復工。

調查報告部分，勞檢處說明，由於報告核定程序較繁複，待事發原因調查出爐、撰寫完、處內通過後，再送勞動局及勞動部職業安全衛生署核備，屆時將立即送給家屬，與此同時會追究廠商刑事及行政責任。

觀傳局表示，活動相關保險理賠作業已在事故發生第一時間啟動，將持續要求承辦廠商與家屬保持聯繫、主動說明進度。（編輯：張銘坤）1140102