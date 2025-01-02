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北市跨年晚會轉播央視畫面 陸委會：無法開罰

2025/1/2 19:35（1/2 19:52 更新）
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台北101跨年煙火秀1日凌晨順利落幕，許多參加跨年活動的民眾也陸續準備離場，忠孝東路上有許多人準備走向附近捷運站搭車離開。中央社記者張新偉攝 114年1月1日
台北101跨年煙火秀1日凌晨順利落幕，許多參加跨年活動的民眾也陸續準備離場，忠孝東路上有許多人準備走向附近捷運站搭車離開。中央社記者張新偉攝 114年1月1日
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（中央社記者李雅雯台北2日電）台北市政府跨年晚會散場後，民眾發現有1幅大螢幕轉播中國大陸央視畫面。陸委會表示，極為不妥，希望切實檢討；不過該案未能適用兩岸條例第34條開罰。

大陸委員會（陸委會）2日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。

梁文傑表示，在台北市政府主辦的跨年晚會上播放中共媒體節目，這個事情有點類似先前台中市入伍專車播放中共宣傳片，非常不妥，希望主辦單位切實檢討，然後向社會道歉，追究相關者責任。

梁文傑提到，該案無法引用台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第34條開罰，該條文旨在規範在台灣的媒體播放大陸節目或廣告等行為，台北市政府案例是在戶外看板播放、不是媒體，所以目前看起來，未能適用第34條情況。

梁文傑強調，這是蠻嚴重的事情，希望地方政府主辦的活動不可以有這樣的錯誤出現。

有民眾1日凌晨路過剛結束不久的台北市政府跨年晚會現場，看到1幅大螢幕播放中國大陸央視節目內容，現場還有許多民眾、年輕人聚集，質疑台北市政府播放這些畫面有何用意。

台北市政府觀光傳播局1日對外說明，經與跨年晚會承辦廠商TVBS聯利媒體股份有限公司了解，這是工作人員嚴重疏失，觀傳局將依契約規定處置究責。（編輯：張淑伶）1140102

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