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北市跨年螢幕播放央視頻道 承辦商道歉、市府將究責

2025/1/1 12:57（1/1 13:20 更新）
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「台北最HIGH新年城2025跨年晚會」31日晚間在台北市政府前廣場舉行，吸引許多民眾前來參加，人潮擠滿台北市政府前廣場。中央社記者鄭清元攝 113年12月31日
「台北最HIGH新年城2025跨年晚會」31日晚間在台北市政府前廣場舉行，吸引許多民眾前來參加，人潮擠滿台北市政府前廣場。中央社記者鄭清元攝 113年12月31日
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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市跨年晚會遭民眾發現，有1幅大螢幕在散場時竟播放中國央視頻道，質疑用意。市府表示，此為嚴重疏失，將究責；承辦廠商說明，因作業疏失意外轉播非活動內容，深感歉意。

有網友在社群平台Threads上發文表示，今天凌晨路過剛結束不久的台北市跨年晚會時，竟然看到市政府外1幅大螢幕，在播放中華人民共和國官媒央視的節目，當時現場還有許多民眾、年輕人聚集，質疑市府播放這些畫面是有何用意。

在 Threads 查看

網友上傳影片顯示，府前廣場架起的大螢幕上正播放央視的綜藝頻道CCTV-3，內容為歌唱表演。貼文迅速引發熱議，有人表示「就是統戰啊不意外」「台北已經淪陷」，也有人認為，若有取得授權，為什麼不行播。

台北市觀光傳播局說明，經與跨年晚會承辦廠商TVBS聯利媒體股份有限公司了解，此為工作人員嚴重疏失，觀傳局將依契約規定處置究責。

觀傳局同時公布TVBS道歉聲明，表示跨年晚會活動結束後，在硬體設備撤收期間，松壽路的1幅外區螢幕因連接投影機廠商協助的備援筆記型電腦，而電腦未關閉YouTube自動輪播功能，意外轉播了非活動的內容。

TVBS指出，此事件為工作人員在撤場作業中的嚴重疏失，TVBS與硬體廠商必應創造隨即進行內部檢討，對於此次事件所造成的困擾深感歉意，承諾未來將加強督導，以避免類似情況再次發生。（編輯：方沛清）1140101

#TVBS
#台北市觀傳局
#央視頻道
#跨年晚會
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