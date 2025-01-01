北市逾22萬人101煙火中迎2025 北捷運量創新高

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（中央社記者陳怡璇台北31日電）北市跨年晚會，逾22萬人在歡呼聲中迎接2025年；台北市長蔣萬安打趣表示民眾不是來聽他講話，簡短祝新年快樂；北捷則表示晚間11時20分運量達280萬人次，創下今年新高。

「台北最High新年城-2025跨年晚會」今登場，韓團Apink、天團Energy、梁詠琪、楊乃文等多組藝人接力開唱，粉絲興奮揮舞應援棒、燈牌、手舉板等；據觀光傳播局統計，超過22萬人一同倒數迎接壯闊101煙火，並哼唱世界棒球12強應援曲「台灣尚勇」。

台北市長蔣萬安致詞時表示，今天大家來參加跨年是來看喜歡的藝人，不是來聽他講話的，因此簡短祝大家新年快樂，2025年「蛇馬龍鶴」，寓意「什麼都好」。

台北捷運表示，晚間11時20分左右運量就達280萬人次，突破今年最高運量260萬人次，也較2023年跨年平均運量增加約70.2萬；北市府周邊4站包含市政府、國父紀念館、台北101/世貿、象山站，從下午4時至晚間11時，運量19.6萬人次，比2023年同時段運量增加0.2萬人次，目前營運都正常。（編輯：洪啓原）1140101

「台北最High新年城2025跨年晚會」31日晚間在北市府前廣場舉行，南韓女團Apink（圖）跨海來台共襄盛舉，又唱又跳嗨翻全場。中央社記者鄭清元攝 113年12月31日

「台北最High新年城2025跨年晚會」31日晚間在台北市政府前廣場舉行，歌手戴佩妮（中）獻唱「怎樣」、「雙生火焰」等多首經典歌曲，陪伴台下群眾一同迎接即將到來的2025年。中央社記者鄭清元攝 113年12月31日

「台北最High新年城2025跨年晚會」31日晚間在台北市政府前廣場熱鬧舉行，多組音樂人輪番上台演出，樂團怕胖團攜手TRASH開唱，現場氣氛嗨翻。中央社記者鄭清元攝 113年12月31日

台北市政府主辦的「台北最High新年城2025跨年晚會」31日晚間熱鬧登場，歌手李聖傑（圖）跨年夜獨家在台北開唱，經典歌曲「手放開」、「痴心絕對」等連發，嗨翻民眾。中央社記者鄭清元攝 113年12月31日

「台北最High新年城2025跨年晚會」31日晚間在台北市政府前廣場熱鬧展開，歌手楊乃文（圖）獨家在台北開唱，帶來多首搖滾歌曲，炒熱現場氣氛。中央社記者鄭清元攝 113年12月31日

揮別2024、迎接2025，「台北最High新年城2025跨年晚會」31日晚間熱鬧登場，人氣男團Energy（圖）現場大跳16蹲，將氣氛推向最高潮。中央社記者鄭清元攝 113年12月31日

台北最HIGH新年城2025跨年晚會12月31日晚間舉行，根據市府統計，現場有超過22萬人一同欣賞台北101跨年煙火秀、喜迎新年；1日凌晨煙火結束後，民眾陸續準備離開。中央社記者張新偉攝 114年1月1日