北市逾22萬人101煙火中迎2025 北捷運量創新高
2025/1/1 01:14（1/1 01:32 更新）
（中央社記者陳怡璇台北31日電）北市跨年晚會，逾22萬人在歡呼聲中迎接2025年；台北市長蔣萬安打趣表示民眾不是來聽他講話，簡短祝新年快樂；北捷則表示晚間11時20分運量達280萬人次，創下今年新高。
「台北最High新年城-2025跨年晚會」今登場，韓團Apink、天團Energy、梁詠琪、楊乃文等多組藝人接力開唱，粉絲興奮揮舞應援棒、燈牌、手舉板等；據觀光傳播局統計，超過22萬人一同倒數迎接壯闊101煙火，並哼唱世界棒球12強應援曲「台灣尚勇」。
台北市長蔣萬安致詞時表示，今天大家來參加跨年是來看喜歡的藝人，不是來聽他講話的，因此簡短祝大家新年快樂，2025年「蛇馬龍鶴」，寓意「什麼都好」。
台北捷運表示，晚間11時20分左右運量就達280萬人次，突破今年最高運量260萬人次，也較2023年跨年平均運量增加約70.2萬；北市府周邊4站包含市政府、國父紀念館、台北101/世貿、象山站，從下午4時至晚間11時，運量19.6萬人次，比2023年同時段運量增加0.2萬人次，目前營運都正常。（編輯：洪啓原）1140101
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