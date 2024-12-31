淡水跨河煙火照亮漁人碼頭 4.5萬人提前迎接2025[影]

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（中央社記者趙敏雅、王鴻國新北31日電）新北市「閃耀新北1314跨河煙火」今天「20時25分」在淡水河岸施放，迎接2025年，韓國男團SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.壓軸開唱嗨翻全場，漁人碼頭主場地估湧4.5萬人。

超過3萬發煙火點亮淡水河畔，首度結合淡江大橋光雕秀，絢麗景象讓民眾驚呼聲不斷，拍下美麗瞬間；L.S.S.在歡呼聲中登場，新北市長侯友宜跟著主持人跳起SUPER JUNIOR招牌舞曲。

SUPER JUNIOR成員利特、神童與始源一連串勁歌熱舞，以中文向民眾打招呼，將氣氛推上最高點。

相關活動在淡水漁人碼頭觀海廣場舉辦，活動下午3時起開跑，歌手許富凱等接力登場，炒熱氣氛。新北市文化局表示，估淡水與八里觀賞人潮約48萬人次。

侯友宜說，新北連4年辦跨河煙火，除「20時25分」施放，總時數13分14秒，象徵「一生一世」，而淡江大橋將是全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，主橋段長920公尺，定為「2025一生一世就愛你」。

侯友宜也為2025年5月雙北世界壯年運動會暖身，與賽會吉祥物「壯寶」一起現身，希望大家都能參加世壯運，「期待新的一年有新希望，明天會更好，祝大家圓滿順利」。（編輯：李明宗）1131231

精彩煙火秀長達13分14秒，超過3萬發煙火照亮河畔。中央社記者裴禛攝 113年12月31日

13分14秒的璀璨煙火秀，提早陪伴民眾喜迎2025年。中央社記者裴禛攝 113年12月31日

燦爛煙花照亮淡水河畔。中央社記者裴禛攝 113年12月31日

影片來源：新北市文化局（新北市政府文化局）

新北市「閃耀新北1314跨河煙火」31日晚間8時25分在淡水河上空盛大施放，象徵迎接2025年，超過3萬發煙火點亮夜空。中央社記者趙敏雅攝 113年12月31日

新北市「閃耀新北1314跨河煙火」31日跨年夜晚間8時25分盛大施放，首度結合淡江大橋光雕秀呈現，絢麗色彩讓淡水河畔越夜越美麗。中央社記者趙敏雅攝 113年12月31日