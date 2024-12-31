上海外灘跨年無燈光秀仍現人潮 大批警力待命

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（中央社記者廖文綺上海31日電）跨年夜的上海外灘雖然沒有燈光秀和倒數計時活動，民眾入夜依然頂著低溫持續湧入外灘。為應對人潮，南京路步行街和外灘佈滿大批警力，每隔5步就有一名警察維持交通秩序。

外灘觀景大道上，廣播不斷重複播放「今晚沒有光影秀，也沒有倒計時活動」，但民眾跨年興致依然不減，晚間8時左右，大批人潮持續湧入外灘，頂著5度的江岸寒風熱情拍照，或蹲在一旁等待跨年。

記者隨機訪問兩名在外灘觀景大道拍照的民眾，他們表示晚上計劃先去看電影，等快到凌晨時再回來外灘倒數計時；雖然外灘沒有官方的倒數計時活動，但會有許多民眾一起自發倒數計時，還是可以體驗跨年氣氛。

雖然民眾臉上充滿輕鬆歡樂的笑容，但一旁的警察卻神情嚴肅。從南京路步行街到外灘滿是警察與武警，南京路步行街上更是每5步就有1、2名警察或武警站崗，站在路中間隔開來回人群。

進入外灘的各個入口前的馬路上也停放至少2輛警車，外灘觀景大道入口處由大量警察排成人牆並拉布條，嚴格控制民眾出入方向。

外灘自2014年跨年夜發生踩踏事件，造成36人死亡、49人受傷後，上海官方此後停止舉辦跨年活動，每逢跨年就部署大量警力管制交通與行人。

此外，外灘附近的南京東路地鐵站晚間8時後就過站不停，以緩解人潮。但豫園站10號線仍可正常搭乘，因此晚間8時30分左右，可看見大批民眾從豫園往外灘方向移動。

雖然外灘沒有官方的跨年活動，但南京路步行街仍把握跨年人潮與商機，推出刺激消費活動。

根據中國新聞網30日報導，31日南京路步行街的新世界城、新世界大丸百貨等百貨公司營業時間將延長至1月1日凌晨0時30分。同時還推出3000張人民幣500元（下同，約新台幣2250元）團購1000元的跨年促銷優惠券，並聯合高德打車，為市民和遊客提供了10萬份100元的打車優惠券。（編輯：楊昇儒）1131231

跨年夜的上海南京路步行街上，每5步就有1、2名警察或武警站崗，站在路中間隔開來回人群。中央社記者廖文綺上海攝 113年12月31日