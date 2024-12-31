「愛情萬歲」成跨年哏 楊貴媚大安森林公園陪哭

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（中央社記者劉建邦台北31日電）金馬獎影后楊貴媚、導演蔡明亮與演員李康生今天晚間出席「在大安森林（公園）一邊哭一邊跨年」活動，陪觀眾一起看曾獲威尼斯影展金獅獎的電影「愛情萬歲」。

「愛情萬歲」是蔡明亮作品，僅3名主要演員，全片不到100句對白，深刻反映1990年代台北人心靈寂寞、精神空虛的生活。片尾楊貴媚獨自在大安森林公園長椅哭7分鐘畫面已成經典。

網友李思翰去年發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」，致敬「愛情萬歲」，今年在社群網站臉書（Facebook）再度發起「又在大安森林（公園）一邊哭一邊跨年」活動。

楊貴媚、蔡明亮、李康生和李思翰都出席活動，協助舉辦的國家電影及視聽文化中心也在現場發放特製劇照面紙，邀現場許多影迷邊哭邊跨年。

蔡明亮接受媒體聯訪表示，發起人透過另一種態度、心情迎新年，對這次活動感到很驚人，也感動這部電影過這麼久還被記得。

楊貴媚說，有人把這部電影看進心裡，感謝影視聽中心協助；李康生說，感到很特別，當時有場戲在看報紙的人就是他父親，覺得非常有意義。

影視聽中心表示，鼎力支持由民間發起的活動，希望延續「年末需要發洩及療癒」精神，在蔡明亮鼓勵下，決定延續主辦，重新放映精心典藏「愛情萬歲」，且召集片中原班人馬聚首。（編輯：李明宗）1131231