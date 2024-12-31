羅志祥高雄巨蛋跨年落淚開唱 耗資300萬製煙火

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北31日電）羅志祥今晚在高雄巨蛋舉辦跨年演唱會，感性落淚。他今晚特別設計加入跨年煙火秀，耗資新台幣300萬元，共1200發煙火，陪伴歌迷跨年。

羅志祥在演唱會上唱出「鬧翻天」、「Trap Game」、「No Joke」、「精舞門」、「舞狀元」等重新改編，並跟20名舞者熱舞，最後還有社群媒體熱門的歌曲「晚安大小姐」、「Whiplash」、「Kung Fu Fighting」。

羅志祥今晚在演唱會上落淚說：「遇到什麼困境只要想，羅志祥都可以過來了，我有什麼不可以，我相信今天在座的朋友陪我走過大大小小的活動，我60歲還是要唱，2024年最後，我要說羅志祥沒有過氣，我一直很努力，我要忍住不哭。」

羅志祥之前曾從舞台下彈跳到舞台上，他透過主辦單位表示，經紀人和團隊都反對他做這樣的動作，加上之前在高雄巨蛋開唱時，曾因升降台問題導致右腳脛骨撞到機器2次，「這次我請導演幫我找更安全的方法，之前是人工，這次改成電動，一定要雪恥。」

演唱會機關重新調整後，羅志祥今晚順利完成彈跳動作，接著演唱「舞法舞天」、「獨一無二」、「箇中高手」、「夠了」。羅志祥表示，這是特別安排的環節，且特別安排耳掛式麥克風開唱，喚起歌迷過去的回憶，為歌迷留下難忘的跨年夜回憶。（編輯：吳協昌）1131231